Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah Episode 23 Mei 2024

JAKARTA - Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah episode 23 Mei 2024 bercerita tentang Raja yang menggeledah rumah Dimas. Di sana, dia menemukan foto-foto Arsy dan dirinya yang dikelilingi anak panah.

Temuan itu, membuat Raja yakin bahwa Dimas terobsesi pada istrinya hingga membuat Rama terbunuh. Untuk mendapatkan bukti lebih, Raja memeriksa rekaman CCTV di mana dia menemukan fakta mengejutkan.

BACA JUGA: Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah Episode 22 Mei 2024

Dia melihat Renata mengambil plat nomor rumah Dimas. Raja kaget saat mengetahui plat nomor yang dikenakan Dimas saat Rama kecelakaan ternyata palsu. Raja pun mengonfirmasi hal tersebut pada Renata.

Meski awalnya Renata berusaha mengelak dari Raja, namun akhirnya dia mengaku mengikuti perintah Dimas untuk menyembunyikan plat nomor tersebut. Raja kemudian bertanya di mana Renata menyembunyikan plat tersebut.

Renata kemudian mengaku, menyembunyikan plat tersebut di pojok kafe Rani. Mampukah Raja mengumpulkan bukti untuk memberatkan Dimas? Tonton Aku Mencintaimu karena Allah di RCTI, pada Kamis (23/5/2024), pukul 19.00 WIB.

BACA JUGA: Reaksi Reino Barack Ketika Syahrini Dituding sebagai Pelakor

Dengan menonton Layar Drama RCTI setiap hari mulai pukul 14.30 hingga 23.30 WIB, Anda berpeluang mendapatkan pulsa sebesar Rp5.000. Caranya dengan menscan QR Code yang muncul di layar TV dan dapatkan pulsanya.

Namun perlu diingat, pulsa Rp50.000 ini hanya diberikan kepada 50 orang pertama di setiap segmen setiap harinya. Ayo, jajal peruntungan Anda untuk mendapatkan pulsanya. Informasi lebih lanjut silakan mengikuti akun Instagram @officialRCTI.*

(SIS)