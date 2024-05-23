Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Reaksi Reino Barack Ketika Syahrini Dituding sebagai Pelakor

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |11:10 WIB
Reaksi Reino Barack Ketika Syahrini Dituding sebagai Pelakor
Reaksi Reino Barack ketika Syahrini dituding sebagai pelakor. (Foto: Instagram/@princessyahrini)
JAKARTA - Selama 6 tahun terakhir, Syahrini selalu diidentikkan sebagai wanita yang merebut Reino Barack dari pelukan Luna Maya. Tudingan semakin keras ketika sang aktris mengunggah tulisan 'teman makan teman' di story Instagram, pada 9 November 2018.

Alasan inilah yang membuat Syahrini kerap mendapat hujatan meski Reino Barack sempat mengklarifikasi permasalahan tersebut dalam wawancaranya dalam PERSPEKTIF, pada 29 April 2019. Lalu benarkah Syahrini merebut Reino dari Luna?

"Anggapan kalau istri rebut saya dari pacar sebelumnya, itu halu ya. Mengada-ada. Karena memang tidak pernah ada cerita seperti itu," ujarnya.

Reino Barack menjelaskan, selama 5 tahun berpacaran dengan Luna Maya, dia tak pernah tahu sang aktris bersahabat dengan Syahrini. Karena itu, anggapan bahwa keduanya berteman baik, bahkan bersahabat sangat tidak relevan.

"Mereka saling kenal. Tapi untuk disebut sahabat tidak. Karena makna sahabat itu dalam ya. Mereka itu bertemu mungkin cuma dua atau tiga kali dan setiap bertemu pasti foto-foto jadi kesannya dekat," tuturnya.

Reaksi Reino Barack ketika Syahrini dituding pelakor. (Foto: Instagram/@princesssyahrini)

Reino Barack mengungkapkan, putus dengan Luna Maya pada 16 Agustus 2018, sebelum berkenalan dengan Syahrini di konser 10 Tahun Jambul Khatulistiwa, pada 20 September 2018. Alasan putus, karena ada tindakan Luna yang melanggar prinsip hidupnya.

"Saya menyudahi hubungan dengan Luna Maya itu karena kesalahan fatal yang dia buat. Sebuah tindakan yang tidak bijaksana dan bisa berdampak hukum. Dia pun mengakui kesalahan itu. Dan saya tidak mau dikaitkan dengan masalah itu di kemudian hari," tuturnya.

