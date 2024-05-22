Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah Episode 22 Mei 2024

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |18:20 WIB
Sinopsis <i>Aku Mencintaimu karena Allah</i> Episode 22 Mei 2024
Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah episode 22 Mei 2024. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah episode 22 Mei 2024 berkisah tentang Irwandi yang akhirnya bertemu dengan Rani di dalam penjara. Namun reaksi perempuan itu ternyata tak seperti yang diharapkan Irwandi.

Rani mengancam akan menggugurkan janin yang ada dalam kandungannya. Namun Irwandi tampak tenang menghadapi Rani. Sikap tersebut membuat Rani frustrasi karena dia tak mampu mengintimidasi kakek calon bayinya tersebut.

Berbeda dengan Rani, Renata justru menyadari perbuatan jahatnya dan memutuskan untuk menyerahkan diri kepada polisi. Renata meyakinkan Irwandi menjaga adiknya dan menjamin keselamatan bayi yang dikandungnya.

Mendengar pernyataan Renata tersebut, Irwandi pun merasa sedikit lega dan tenang. Dia dan Raja pun semakin menunjukkan perhatian dan cinta untuk Arsy yang sedang mengandung anak pertamanya.

Jangan ketinggalan menonton sinetron Aku Mencintaimu karena Allah di RCTI kanal digital 28 UHF, pada Rabu (22/5/2024), pukul 19.00 WIB.

Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah. (Foto: MNC Media)

Dengan menonton Layar Drama Indonesia di RCTI setiap hari mulai pukul 14.30-23.30 WIB, Anda berpeluang mendapatkan pulsa sebesar Rp50.000. Anda hanya perlu menscan QR Code yang muncul di layar TV dan mendapatkan pulsanya.

Namun pulsa Rp50.000 ini hanya berlaku untuk 50 orang pertama di setiap segmennya setiap hari. Buruan ikut dan jajal peruntungan kamu untuk mendapat pulsa dari RCTI. Informasi lebih lanjut silakan ikuti akun Instagram @officialRCTI.*

(SIS)

