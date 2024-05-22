Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah Episode 22 Mei 2024

JAKARTA - Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah episode 22 Mei 2024 berkisah tentang Irwandi yang akhirnya bertemu dengan Rani di dalam penjara. Namun reaksi perempuan itu ternyata tak seperti yang diharapkan Irwandi.

Rani mengancam akan menggugurkan janin yang ada dalam kandungannya. Namun Irwandi tampak tenang menghadapi Rani. Sikap tersebut membuat Rani frustrasi karena dia tak mampu mengintimidasi kakek calon bayinya tersebut.

Berbeda dengan Rani, Renata justru menyadari perbuatan jahatnya dan memutuskan untuk menyerahkan diri kepada polisi. Renata meyakinkan Irwandi menjaga adiknya dan menjamin keselamatan bayi yang dikandungnya.

Mendengar pernyataan Renata tersebut, Irwandi pun merasa sedikit lega dan tenang. Dia dan Raja pun semakin menunjukkan perhatian dan cinta untuk Arsy yang sedang mengandung anak pertamanya.

