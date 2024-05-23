Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Program Terbaik untuk Keluarga Indonesia dari MNC Media Entertainment

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |17:14 WIB
Program Terbaik untuk Keluarga Indonesia dari MNC Media Entertainment
Program terbaik untuk keluarga Indonesia dari MNC Media Entertainment. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Ada sederet program terbaik yang ditawarkan MNC Media Entertainment (RCTI, MNCTV, dan GTV) untuk keluarga Indonesia. Tak hanya menghibur, program-program ini menyuguhkan tontonan berkualitas untuk Anda.

Pagi hari, RCTI menawarkan program infotainment dengan kabar artis terpopuler hingga gosip artis terpanas dalam TBL, Go Spot, dan SILET. Ketiga program tersebut akan tayang setiap hari dari pukul 06.45 WIB hingga 10.00 WIB.

Ada juga Tukang Bubur Pengen Naik Haji yang menghadirkan kisah cinta berliku Syamsul dan Diana. Terbaru, sinetron yang tayang setiap hari pukul 16.00 WIB ini menghadirkan romansa Roy dan Nuraeni.

Setelah Tukang Bubur Pengen Naik Haji, RCTI juga masih punya Ada Copet Naik Ojek yang tayang setiap hari, pukul 17.30 WIB. Bagi Anda pencinta kompetisi ratu kecantikan, Ada Miss Indonesia yang bakal tayang pada 29 Mei 2024, pukul 16.30 WIB.

Ajang kontes kecantikan tersebut telah melahirkan sederet perempuan berkriteria MISS: Manners, Impressive, Smart, dan Social. Tidak hanya cantik, 38 finalis yang berkompetisi kali ini juga dikenal cerdas dan berbakat.

Sementara MNCTV memiliki reality show Bedah Rumah Lagi yang merenovasi rumah seorang target menjadi lebih layak huni. Program ini akan tayang setiap Senin-Jumat, pukul 11.00 WIB.

Hadir pula bintang tamu: Roger Danuarta, Aladull, Jonathan Frizzy, Aldi Taher, Inara Rusli, Cut Meyriska, Asri Welas, Farel Prayoga, hingga Rifky Balweel. Mereka akan merasakan kehidupan sang target dengan menginap di rumahnya.

 

