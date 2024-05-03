Program Terbaik MNC Entertainment untuk Keluarga Indonesia

JAKARTA - Ada sederet program terbaik yang akan disuguhkan RCTI, GTV, dan MNCTV untuk keluarga Indonesia. Berikut program-program terbaik yang bisa Anda pilih dari MNC Entertainment.

Program Teroke RCTI untuk Keluarga Indonesia

Sederet program pilihan teroke telah disiapkan RCTI untuk menghibur seluruh keluarga Indonesia. Ada EURO 2024 yang menyuguhkan laga sengit 24 negara Eropa langsung dari Jerman.

Karena itu, pastikan TV di rumah Anda menangkap siaran RCTI dengan jelas karena Euro 2024 akan tayang sepanjang 14 Juni hingga 14 Juli mendatang. Berikut pembagian grup dalam Euro 2024:

Grup A: Jerman, Skotlandia, Hungaria, Swiss

Grup B: Spanyol, Kroasia, Italia, Albania

Grup C: Slovenia, Denmark, Serbia, Inggris

Grup D: Polandia, Belanda, Austria, Prancis

Grup E: Belgia, Slovakia, Rumania, Ukraina

Grup F: Turki, Georgia, Portugal, Republik Ceko

Pagi-pagi rasanya tak lengkap jika belum mengecek gosip terhangat dari dunia selebriti. Agar tak ketinggalan kabar terbaru para artis, Anda wajib menonton Go Spot, SILET, dan TBL yang tayang setiap hari dari pukul 06.45 WIB hingga 10.00 WIB.

Nah soal sinetron unggulan, RCTI punya Tukang Bubur Pengen Naik Haji Menjemput Berkah yang menyuguhkan kisah cinta Syamsul dan Diana penuh kerikil. Sinetron satu ini, tayang setiap hari, pukul 16.15 WIB.

Ada pula sinetron Tukang Ojek Preman yang menyatukan para cast Tukang Ojek Pengkolan dan Preman Pensiun. Sinetron penuh komedi dan aksi ini bisa Anda tonton setiap hari pukul 17.30 WIB.

Dari sinetron, jangan pula lewatkan Miss Indonesia yang telah melahirkan deretan perempuan cantik, cerdas, dan berbakat dengan kontribusi positif bagi Indonesia dan dunia.

Siapakah Miss Indonesia selanjutnya? Saksikan kompetisi ini live di RCTI, pada 29 Mei 2024, pukul 16.30 WIB.