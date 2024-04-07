MNC Media Entertainment Persembahkan Tayangan Terbaik untuk Keluarga Indonesia

JAKARTA - MNC Media Entertainment mempersembahkan tayangan terbaik untuk keluarga Indonesia. Masing-masing channel televisi di bawah naungan MNC Group, mulai dari RCTI, MNCTV hingga GTV, berusaha untuk menyajikan tayangan-tayangan terbaiknya untuk masyarakat.

Ragam program pilihan TerOKE RCTI dengan beragam ceritanya dalam Layar Drama Indonesia selalu menghadirkan deretan rangkaian Layar Drama TerOKE. Salah satunya Doa Di Langit Malam yang sangat menyentuh hati, dibintangi oleh Fara Shakila sebagai Sharma dan Sharon Jovian sebagai Amanda.

Mengisahkan dua gadis kecil yang ditinggalkan oleh ibunya, karena beratnya tekanan hidup. Mereka berdua harus hidup bersama sang ayah yang memiliki permasalahan ekonomi. Bagaimanakah kisah haru Sharma dan Amanda? Saksikan Doa Di Langit Malam, setiap hari pukul 14.30 WIB.

BACA JUGA: Rendi Jhon dan Laura Moane Tantang Pengunjung Meet and Greet RCTI di Makassar Beradu Akting

Dilanjutkan lagi dengan Layar Drama Indonesia yang dibintangi oleh Omar Daniel sebagai Syamsul, Isel Fricella sebagai Diana, serta masih banyak lagi deretan aktor lainnya yang akan menghiasi cerita ini. Tukang Bubur Pengen Naik Haji ini berkisah tentang Syamsul seorang anak penjual bubur yang meneruskan usaha almarhum ayahnya. Syamsul yang bertekad untuk menaikhajikan ibunya. Namun, untuk mewujudkan impian naik haji itu tidaklah mudah dengan banyaknya godaan, halangan, dan tekanan dalam menjalankannya. Saksikan Tukang Bubur Pengen Naik Haji yang tayang setiap hari, pukul 16.00 WIB.

Mulai hari Senin, 15 April akan tayang serial terbaru yang bercerita tentang hantu gadis kecil yang lucu, berjudul Bhootu. Hantu ramah berusia 7 tahun ini akan menghibur kita di rumah dengan kisahnya yang seru. Ia sangat suka bermain dengan teman-temannya dan ia sangat dekat dengan ibunya. Tapi ia sangat sedih dan putus asa karena tidak ada yang bisa melihatnya. Seperti apa kisah lengkap dari hantu gadis kecil nan ramah yang suka membantu orang lain ini? Jangan lewatkan Bhootu Si Hantu Baik, setiap hari pukul 13.30 WIB.

MNC Media Entertainment mempersembahkan tayangan terbaik untuk keluarga Indonesia (Foto: MNC Media)





Di hari yang sama, yang paling special buat pecinta sepak bola, bersiaplah dengan suguhan pertandingan yang berkualitas dari AFC U23 ASIAN CUP Qatar 2024, yang akan mulai pada tanggal 15 April hingga 3 Mei 2024. Dengan total 17 pertandingan yang akan ditayangkan langsung oleh RCTI. Pertandingan pertama dibuka oleh laga seru dari Qatar vs Indonesia, yang tayang tanggal 15 April, pukul 22.00 WIB. Dapatkan jadwal lengkap pertandingan dengan mem-follow akun sosial media @officialRCTI.

Program pilihan TerOKE hanya di RCTI.

Sebagai stasiun yang selalu di hati keluarga Indonesia, MNCTV selalu konsisten menyuguhkan program-program berkualitas. Sederetan program keluarga Indonesia paling di hati tersebut antara lain:

Animasi Kiko tayang setiap Sabtu & Minggu pukul 09.30 WIB, mengisahkan petualangan seekor ikan gemas yang punya sifat mandiri dan selalu riang, bersama empat sahabat baik yaitu Lola si ikan diskus, Ting Ting si kepiting, Patino si ikan patin dan Poli si ikan cupang.

Cerita animasi yang penuh dengan petualangan di dunia keajaiban. Tayang setiap hari mulai pukul 06.30 WIB, Upin & Ipin bersama para sahabat Mei Mei, Susanti, Ehsan, Fizi, Jarjit, dan Mail menceritakan kehidupan keseharian warga kampong Durian Runtuh.

Program reality show yang selalu di hati keluarga Indonesia, tayang setiap Senin sampai Jumat pukul 15.00 WIB. Program yang membantu target kurang beruntung untuk memiliki rumah layak huni. Selain membangun rumah, target juga akan dibekali bantuan uang tunai belasan juta rupiah agar dapat terus berjuang dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Kilau Bedah Rumah dan Uang Kaget Lagi merupakan program MNCTV yang dinanti pemirsanya.

Bagaimana tidak? Menghadirkan kisah seseorang yang dapat menginspirasi pemirsa. Bintang tamu yang dihadirkan pun menjadi daya tarik tersendiri dengan kehadiran Farel Prayoga, Cut Mariska, Roger Danuarta, Aladul, Ririn Dwi Ariyanti, Aldi Taher dan masih banyak lagi. Bersama Time Keeper: Fara Dhilla, Mpok Alpa, Angela Tee, Soraya Rasyid. Serta Komandan Tukang: Vincent Verhaag, David John, Lee Jeong Hoon, Said Bajuri, Bobby Maulana, Aden Bajaj.