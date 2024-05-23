Film Vina: Sebelum 7 Hari Tembus 5 Juta Penonton, Anggy Umbara Kaget

Film 'Vina Sebelum 7 Hari' tembus 5 juta penonton (Foto: Instagram/filmvina)

JAKARTA - Film Vina: Sebelum 7 Hari sudah ditonton sebanyak 5 juta lebih penonton sejak Kamis, 22 Mei 2024. Menanggapi jumlah penonton yang bisa dibilang cukup banyak, Anggy Umbara selaku sutradara mengaku kaget.

Bukan tanpa alasan, sebab Anggy menilai jika hal itu sangat d iluar dugaannya sebagai sutradara. Dia pun mengucap syukur film ini bisa menjadi hiburan sekaligus edukasi tersendiri bagi masyarakat soal fenomena kebrutalan geng motor.

"Alhamdulillah ini benar benar di luar ekspektasi bisa sampai angka segitu untuk penonton," ujar Anggy Umbara saat dihubungi awak media belum lama ini.

Sebagai pembuat film, Anggy berharap bisa terus menyajikan karya-karya yang menginspirasi publik.

Mengingat, filmnya kali ini diangkat dari kisah nyata tragis yang menimpa remaja perempuan asal Cirebon pada 2016.

"Semoga menjadi manfaat untuk semuanya juga, untuk keluarganya, untuk kita juga sebagai film maker, untuk produser sebagai pemberi modal, dan juga pelaku film Indonesia semoga semakin terangsang untuk membuat film-film yang bisa berikan perubahan," ujar dia.

Anggy sendiri menanggapi penangkapan Pegi alias Perong alias Egy sebagai salah satu buron kasus pembunuhan Vina Cirebon.