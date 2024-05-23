Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Film Vina: Sebelum 7 Hari Tembus 5 Juta Penonton, Anggy Umbara Kaget

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |20:45 WIB
Film <i>Vina: Sebelum 7 Hari</i> Tembus 5 Juta Penonton, Anggy Umbara Kaget
Film 'Vina Sebelum 7 Hari' tembus 5 juta penonton (Foto: Instagram/filmvina)
A
A
A

JAKARTA - Film Vina: Sebelum 7 Hari sudah ditonton sebanyak 5 juta lebih penonton sejak Kamis, 22 Mei 2024. Menanggapi jumlah penonton yang bisa dibilang cukup banyak, Anggy Umbara selaku sutradara mengaku kaget.

Bukan tanpa alasan, sebab Anggy menilai jika hal itu sangat d iluar dugaannya sebagai sutradara. Dia pun mengucap syukur film ini bisa menjadi hiburan sekaligus edukasi tersendiri bagi masyarakat soal fenomena kebrutalan geng motor.

"Alhamdulillah ini benar benar di luar ekspektasi bisa sampai angka segitu untuk penonton," ujar Anggy Umbara saat dihubungi awak media belum lama ini.

Sebagai pembuat film, Anggy berharap bisa terus menyajikan karya-karya yang menginspirasi publik.

Film VINA: Sebelum 7 Hari

Film 'Vina Sebelum 7 Hari' tembus 5 juta penonton (Foto: Instagram/filmvina)

Mengingat, filmnya kali ini diangkat dari kisah nyata tragis yang menimpa remaja perempuan asal Cirebon pada 2016.

"Semoga menjadi manfaat untuk semuanya juga, untuk keluarganya, untuk kita juga sebagai film maker, untuk produser sebagai pemberi modal, dan juga pelaku film Indonesia semoga semakin terangsang untuk membuat film-film yang bisa berikan perubahan," ujar dia.

Anggy sendiri menanggapi penangkapan Pegi alias Perong alias Egy sebagai salah satu buron kasus pembunuhan Vina Cirebon.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164132/box_office_indonesia-CTro_large.jpg
2 Film Box Office Indonesia Spesial HUT RCTI 36: Romansa dan Horor dalam Satu Perayaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/206/3163590/film_kartini-NeKo_large.jpg
5 Film Indonesia Bertema Pahlawan yang Bakar Semangat Nasionalisme
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/206/3163507/diponegoro_hero-1HvV_large.jpg
Produser Ungkap Alasan Film Diponegoro Hero Digarap Menggunakan AI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/206/3158244/aghniny_haque_bangga_dipercaya_isi_suara_film_animasi_panji_tengkorak-fDz2_large.jpg
Aghniny Haque Bangga Dipercaya Isi Suara Film Animasi Panji Tengkorak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/206/3156530/film_believe-uEjN_large.jpg
Premiere Film BELIEVE, Panglima TNI Singgung Kisah Patriotisme Prajurit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/206/3150737/film_belive-LeA8_large.jpg
Film Believe, Penantian Keluarga dan Luka yang Tak Terdengar
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement