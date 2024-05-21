Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Cerita Inarah Syarafina Debut Jadi Sutradara Film Panjang Lewat Film Temurun

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |09:25 WIB
Cerita Inarah Syarafina Debut Jadi Sutradara Film Panjang Lewat Film Temurun
Inarah Syarafina debut sutradara lewat film Temurun (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Inarah Syarafina menjalani debutnya sebagai sutradara film panjang melalui Temurun yang diproduksi Sinemaku Pictures. Di bidang perfilman, Inarah sendiri sempat menjadi sutradara film pendek dan asisten sutradara sebelumnya.

Inara begitu antusias untuk menyuguhkan karya pertamanya kepada penonton. Selain karena debutnya sebagai sutradara film panjang, Inara juga merasa bersyukur karena dipercaya menyutradarai film horor pertama dari Sinemaku Pictures.

Cerita Inarah Syarafina Debut Jadi Sutradara Film Panjang Lewat Film Temurun

Selain bisa bekerja sama rekan sebaya seperti Prilly Latuconsina, dan Umay Shahab sebagai produser dan Yasamin Jasem serta Bryan Domani sebagai bintang utama film ini, Inarah juga merasa bangga bisa bekerja sama dengan aktor-aktor senior serta didampingi oleh sutradara kenamaan seperti Monty Tiwa. Menurutnya, peran senior sebagai mentor diperlukan untuk mengarahkan generasi muda seperti dirinya dan rekan-rekannya

"Alhamdulillah dipercaya sama Sinemaku untuk mengerjakan film horor pertama. Ini juga film panjang pertamaku, seru banget dapat kesempatan kerja sama temen-temen seumuran dan senior yang sangat membantu dan open mengajari kita semua," ujar Inarah saat dijumpai di iNews Tower, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2024).

Menjalani debut tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Inarah. Dia harus memimpin 100 orang lebih saat jalannya produksi. Salah satu yang cukup menantang baginya adalah di beberapa adegan action yang membutuhkan ketelitian tingkat tinggi.

"Rasanya gak nyangka banget bisa dikasih kesempatan di umur yang sekarang, mengepalai hampir 100 orang bersamaku. Tantangannya saat syuting adegan action, gimana caranya kira memperhitungkan dengan detail semua dapet secara pas dari emosi, blocking, teknik kamera, wardrobe jadi harus fokus dan teliti," ungkapnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164132/box_office_indonesia-CTro_large.jpg
2 Film Box Office Indonesia Spesial HUT RCTI 36: Romansa dan Horor dalam Satu Perayaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/206/3163590/film_kartini-NeKo_large.jpg
5 Film Indonesia Bertema Pahlawan yang Bakar Semangat Nasionalisme
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/206/3163507/diponegoro_hero-1HvV_large.jpg
Produser Ungkap Alasan Film Diponegoro Hero Digarap Menggunakan AI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/206/3158244/aghniny_haque_bangga_dipercaya_isi_suara_film_animasi_panji_tengkorak-fDz2_large.jpg
Aghniny Haque Bangga Dipercaya Isi Suara Film Animasi Panji Tengkorak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/206/3156530/film_believe-uEjN_large.jpg
Premiere Film BELIEVE, Panglima TNI Singgung Kisah Patriotisme Prajurit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/206/3150737/film_belive-LeA8_large.jpg
Film Believe, Penantian Keluarga dan Luka yang Tak Terdengar
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement