Sinopsis Film The 5th Wave, Alien Invasi Bumi

JAKARTA - Sinopsis film The 5th Wave akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. The 5th Wave adalah sebuah film aksi fiksi ilmiah Amerika tahun 2016.

Film ini disutradarai oleh J Blakeson, dengan skenario oleh Susannah Grant, Akiva Goldsman, dan Jeff Pinkner, berdasarkan novel tahun 2013 karya Rick Yancey dengan judul yang sama. Film ini dibintangi oleh Chloë Grace Moretz, Nick Robinson, Ron Livingston, Maggie Siff, Alex Roe, Maria Bello, Maika Monroe, dan Liev Schreiber.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, 17% kritikus memberikan ulasan positif untuk film tersebut berdasarkan 141 ulasan, dengan rata-rata rating 4,3/10.

Sinopsis Film The 5th Wave

Pelajar sekolah menengah dari Ohio, Cassie Sullivan, dengan senapan M4 carbine, muncul dari hutan untuk menyerbu sebuah pom bensin yang ditinggalkan. Saat memasuki tempat itu, ia mendengar suara meminta bantuan. Ia menemukan seorang pria terluka, yang kemudian mengarahkan senjata ke arahnya, dan masing-masing meminta yang lain untuk menurunkan senjatanya. Ketika pria itu mengeluarkan tangan lainnya dari bawah jaketnya, Cassie salah mengira kilauan logam salib Kristen sebagai senjata, sehingga ia menembak mati pria tersebut: layar kemudian memudar ke hitam, dan kisah latar belakang Cassie dimulai.

Sebuah pesawat luar angkasa alien raksasa mengorbit Bumi, dipandu oleh kehidupan luar angkasa yang disebut sebagai "The Others". Sepuluh hari kemudian, The Others melepaskan Gelombang Pertama mereka, yaitu denyut elektromagnetik yang mematikan semua tenaga listrik dan komunikasi di seluruh dunia, serta mematikan mesin kendaraan yang sedang bergerak, termasuk pesawat yang sedang terbang.

Gelombang Kedua terjadi ketika The Others memanipulasi geologi dan patahan bumi, menyebabkan gempa bumi dan megatsunami yang menghancurkan kota-kota dan pulau-pulau pesisir, termasuk Hallandale Beach, London, Bangkok, dan New York City. Di Ohio, Danau Erie meluap, tetapi Cassie dan adik laki-lakinya, Sam, berhasil melarikan diri dengan memanjat pohon.

Untuk Gelombang Ketiga, The Others memodifikasi strain flu burung dan menyebarkannya ke seluruh planet melalui burung. Populasi manusia pun hancur, dengan ibu Cassie menjadi salah satu korban. Dalam Gelombang Keempat, The Others merasuki manusia biasa dan mulai membunuh manusia lainnya.

Cassie, Sam, dan ayah mereka menemukan perkemahan musim panas yang digunakan sebagai tempat perlindungan di hutan dengan sekitar 300 penyintas. Beberapa hari kemudian, sebuah unit Angkatan Darat dengan kendaraan yang berfungsi datang ke perkemahan.

Komandan unit, Kolonel Vosch, mengklaim ada ancaman Gelombang Kelima yang akan datang dan mereka akan membawa anak-anak ke tempat aman di Pangkalan Angkatan Udara Wright-Patterson, dengan rencana membawa kembali bus untuk menjemput orang dewasa. Cassie terpisah dari Sam dan menyaksikan Angkatan Darat membantai semua orang dewasa, termasuk ayahnya. Cassie menuju ke pangkalan, tetapi ditembak di kaki oleh seorang penembak jitu dan pingsan.