Sinopsis Film Wind River, Misteri Kasus Pembunuhan di Tengah Hutan

JAKARTA - Sinopsis film Wind River akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Wind River adalah film kejahatan neo-Barat tahun 2017 yang ditulis dan disutradarai oleh Taylor Sheridan.

Film ini dibintangi oleh Jeremy Renner dan Elizabeth Olsen sebagai pelacak dari Layanan Perikanan dan Margasatwa AS dan agen FBI, yang mencoba memecahkan kasus pembunuhan di Reservasi Indian Wind River di Wyoming. Gil Birmingham, Jon Bernthal, dan Graham Greene juga membintangi film ini.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan 87% berdasarkan 254 ulasan, dengan rata-rata rating 7,7/10.

Sinopsis Film Wind River

Selama musim dingin di Reservasi Indian Wind River, Agen Layanan Perikanan dan Margasatwa AS, Cory Lambert, menemukan tubuh beku Natalie Hanson yang berusia 18 tahun dari suku Northern Arapaho. Agen Khusus FBI, Jane Banner, tiba untuk menyelidiki kemungkinan pembunuhan. Banner belajar dari ayah Natalie, Martin, bahwa putrinya sedang berpacaran dengan seorang pria baru yang namanya tidak dia ketahui.

Autopsi Natalie menunjukkan tanda-tanda trauma tumpul dan pemerkosaan serta mengonfirmasi deduksi Lambert bahwa Natalie meninggal karena pendarahan paru yang disebabkan oleh menghirup udara di bawah nol. Pemeriksa medis menolak mengklasifikasikan kematian tersebut sebagai pembunuhan, sehingga Banner tidak bisa mendapatkan bantuan tambahan dari atasannya.

Lambert diberi tahu oleh saudara laki-laki Natalie, Chip, bahwa pacar Natalie adalah Matt Rayburn, seorang penjaga keamanan di lokasi pengeboran minyak terdekat. Lambert dan Banner segera menemukan tubuh Matt yang telanjang dan dimutilasi di salju. Lambert mengungkapkan kepada Banner bahwa putrinya yang berusia 16 tahun, Emily, meninggal dengan cara yang mirip dengan Natalie tiga tahun sebelumnya, dan kasusnya masih belum terpecahkan.

Banner, Kepala Polisi Suku Ben Shoyo, dan petugas penegak hukum lainnya mengunjungi lokasi pengeboran, di mana Curtis, supervisor keamanan, dan beberapa penjaga keamanan bertemu dengan mereka. Mereka mengklaim Matt pergi beberapa hari sebelumnya setelah berdebat dengan Natalie. Salah satu penjaga menyebutkan mereka mendengar tentang ditemukannya tubuh Natalie, dan Banner menyatakan bahwa nama Natalie belum dirilis ke publik. Para penjaga mengklaim mereka mengetahuinya dengan memantau pemindai polisi. Salah satu tim Banner memperhatikan para penjaga perlahan-lahan mengelilingi mereka dan menarik senjatanya. Konfrontasi dengan cepat meningkat menjadi baku tembak bersenjata yang diredakan oleh Banner.

Dalam kilas balik, rekan-rekan Matt yang mabuk masuk ke trailernya saat dia sedang di tempat tidur dengan Natalie. Matt terprovokasi untuk bertindak kekerasan, dan para penjaga lainnya membalas dendam sementara Pete memperkosa Natalie. Matt dipukuli hingga tewas, tetapi upayanya untuk melawan memungkinkan Natalie mencoba melarikan diri dengan berlari lintas negara ke rumah mobil tempat saudaranya tinggal.