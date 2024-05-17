Sinopsis Film Close, Bodyguard Perempuan Terkuat di Muka Bumi

JAKARTA - Sinopsis film Close akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Close adalah film thriller aksi Britania Raya tahun 2019 yang disutradarai oleh Vicky Jewson.

Film ini dibintangi oleh Noomi Rapace memerankan karakter Sam Carlson yang terinspirasi dari sosok Jacquie Davis, salah satu pengawal wanita terkemuka di dunia, yang kliennya termasuk J. K. Rowling, Nicole Kidman, dan anggota keluarga kerajaan Inggris.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, 37% dari 35 ulasan kritikus adalah positif, dengan nilai rata-rata 5,4/10.

Sinopsis Film Close

Saat berada di Sudan Selatan dalam misi rutin, petugas perlindungan dekat Sam Carlson menyelamatkan dua jurnalis yang dia lindungi ketika kendaraan mereka diserang oleh pemberontak setempat.

Zoe Tanner, anak yang bermasalah dan pewaris taipan bisnis yang baru saja meninggal, Eric Tanner, menemukan bahwa dia telah mewarisi semua saham ayahnya di perusahaannya, Hassine Mining. Ini mengejutkan dan membuat marah ibu tirinya, Rima Hassine, yang keluarganya mendirikan perusahaan tersebut dan yang telah mengambil alih posisi Eric sebagai CEO. Setelah berhasil menegosiasikan kesepakatan bernilai miliaran dolar untuk penambangan fosfat di Zambia, Rima menuntut agar Zoe menemaninya ke rumah keluarga di Maroko saat dia menyelesaikan kesepakatan tersebut.

Rima menyewa Sam, seorang wanita, untuk menjadi pengawal Zoe selama perjalanan, karena pengawal sebelumnya yang sudah menikah dipecat karena berhubungan seks dengan Zoe. Setelah tiba di kasbah yang diperkuat milik keluarga, Zoe menuntut agar Sam tetap tinggal selama waktu yang telah dibayar dan menginap semalam. Kemudian malam itu, sistem keamanan rumah aman dibobol, mengunci properti dan menjebak penghuninya. Penyerang bersenjata berat membunuh beberapa anggota tim keamanan. Para penyerang menuju ke kamar Zoe, membunuh kepala keamanan, Alik, di sepanjang jalan.

Zoe melarikan diri dengan Sam, dan mereka dijemput oleh petugas polisi yang merespons. Meskipun petugas meyakinkan mereka bahwa mereka sedang dibawa ke kantor polisi, Zoe (yang bisa berbicara bahasa Arab) mendengar mereka membahas alamat pribadi dan uang. Sam melawan dan melucuti senjata petugas, tetapi Zoe akhirnya menembak salah satu dari mereka dengan pistol Sam. Keduanya melarikan diri dengan berjalan kaki ke Casablanca dan berlindung di sebuah hotel. Berita tentang insiden tersebut menyebabkan harga saham Hassine Mining turun secara signifikan, yang berpotensi memungkinkan pesaing mereka, Sikong, untuk mencuri kesepakatan tersebut.

Sam berjanji untuk membawa Zoe keluar dari negara itu dan kemudian bergabung dengan bosnya dan mantan kekasihnya, Conall. Rencana pelarian mereka adalah agar mereka bertiga bepergian sebagai keluarga ke Tangier dan naik feri ke Spanyol. Mereka disergap di hotel oleh orang-orang yang membunuh Conall. Sam menyelamatkan Zoe dari penculikan dengan bertarung secara brutal dan membunuh dua orang tersebut.