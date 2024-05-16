Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Meet & Greet Sinetron RCTI Hadir di Semarang, Ada Art Installation Euro 2024

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |08:09 WIB
Meet & Greet Sinetron RCTI Hadir di Semarang, Ada Art Installation Euro 2024
Meet and Greet Sinetron RCTI di Semarang. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - RCTI kembali menggelar Meet and Greet Sinetron RCTI Aku Mencintaimu karena Allah dan Cinta Berakhir Bahagia di Queen City Mall, Semarang, Jawa Tengah, pada 18 Mei 2024.

Akan ada banyak keseruan dalam meet and greet ini, dari chit chat, games, hingga acting challenge bersama Lesti Kejora dan Rizky Billar, dua pemeran utama sinetron Aku Mencintaimu karena Allah.

Jika Anda penikmat sinetron Cinta Berakhir Bahagia, bersiaplah untuk bertemu dengan Angela Gilsha dan Rendi Jhon. Tak hanya bertemu dengan para aktor dari dua sinetron populer RCTI, acara ini juga menghadirkan Art Installation Road to EURO 2024.

Berfotolah di instalasi seni ini dan unggah terbaik Anda ke Instagram menggunakan tagar #RoadToEuro2024 #UEFAEURO2024 #UEFAEURODIRCTI. Karena akan ada hadiah menarik bernilai jutaan rupiah menanti Anda.

Jadi warga Semarang, jangan ketinggalan mengikuti Meet & Greet Sinetron RCTI Aku Mencintaimu karena Allah dan Cinta Berakhir Bahagia, pada 18 Mei 2024, pukul 12.30. Sementara Art Installation Road to EURO 2024 terletak di Atrium Atlas, Queen City Mall.

Saksikan terus Layar Drama RCTI Aku Mencintaimu karena Allah, Cinta Berakhir Bahagia dan Euro 2024 gratis di RCTI kanal digital 41 UHF untuk kawasan Semarang. Pasang STB/TV digital dan arahkan antena ke pemancar RCTI.

Gunakan STB, antena, kabel dan konektor yang berfungsi dengan baik. Jika mengalami gangguan sinyal digital hubungi Layanan Solusi Digital RCTI di nomor 08569003900 dan Instagram @officialRCTI. 

