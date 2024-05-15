Istri Hamil, Roby Geisha Janji Jalani Hidup Lebih Baik

JAKARTA - Kabar bahagia datang dari personel grup band Geisha, Roby Satria. Gitaris Geisha itu mengumumkan kehamilan istrinya, Hanna Hanifa yang dinikahinya pada Desember 2023 lalu.

Dalam unggahannya di Instagram, terlihat istri Roby tengah menjalani pemeriksaan di dokter kandungan dengan melihat USG. Namun, Roby belum mengungkap usia kandungan istrinya.

Melalui unggahannya itu, Roby tampak mengucap syukur atas kehadiran calon buah hati di rahim istrinya. Dia merasa kehadiran calon bayinya itu menjadi kado terindah di momen ulang tahunnya.

Roby pun berjanji kepada calon anaknya bahwa kelak dirinya akan menjadi pribadi yang lebih baik. Roby telah mengubur masa lalunya yang kelam rapat-rapat dan siap menyambut kelahiran anaknya dengan menjadi sosok yang lebih baik.

"Rencana hebat Allah untuk papi yang baru ulang tahun. Untuk kamu nak papi janji akan jadi orang bener," tulis Roby dikutip dari keterangan unggahan @roby_geisha, Rabu (15/5/2024).