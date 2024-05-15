Son Seok Gu Berpotensi Reuni dengan Sutradara My Liberation Notes dalam Drama Baru

SEOUL - Aktor Son Seok Gu berpotensi gabung dengan Han Ji Min dan Lee Jung Eun dalam drama baru berjudul More Beautiful Than Heaven. Kabar itu pertama kali dipublikasikan oleh News1, pada 14 Mei 2024.

BACA JUGA: Son Seok Gu Dirikan Rumah Produksi dan Agensi Sendiri

“Dia mempertimbangkan dengan sangat positif tawaran untuk membintangi drama tersebut,” ujar Stannum Co selaku agensi yang menaungi sang aktor, seperti dikutip dari Chosun Ilbo, Rabu (15/5/2024).

Jika Son Seok Gu menerima tawaran tersebut, maka More Beautiful Than Heaven akan menjadi proyek reuninya dengan Kim Seok Yoon, sutradara drama My Liberation Notes.

Di lain pihak, drama ini akan menjadi kolaborasi ketiga kalinya bagi sang sutradara dengan Han Ji Min dan Lee Jung Eun. Sebelumnya, Kim Seok Yoon menggarap Radiant, Our Blues, Familiar Wife, dan Yonder bersama kedua aktris tersebut.

BACA JUGA: Biodata dan Agama Melody Prima yang Segera Lepas Status Janda

Sejauh ini belum ada bocoran terkait plot dan jadwal produksi drama More Beautiful Than Heaven, Namun belum lama ini, aktris senior Kim Hye Ja mengonfirmasi keterlibatannya dalam drama tersebut.*

(SIS)