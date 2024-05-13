Biodata dan Agama Melody Prima yang Segera Lepas Status Janda

JAKARTA - Biodata dan agama Melody Prima menjadi pembahasan yang cukup menarik. Terlebih, banyak masyarakat mencari tahu tentang sosok artis yang tak lama lagi akan melepas status jandanya.

Memiliki nama asli Nyayu Melody Prima Ananda Divia, wanita yang akrab disapa Melody ini lahir di Jakarta pada 18 Januari 1995. Saat ini, usia Melody Prima sudah memasuki 29 tahun.

Dia pertama kali terjun ke dunia hiburan sekitar tahun 2000-an. Pada 2007, Melody untuk pertama kalinya tampil di layar kaca dengan membintangi serial televisi Bawang Putih Bawang Merah dan berperan sebagai Naya.

Namanya mulai dikenal saat membintangi sinetron ABG Jadi Manten dan berperan sebagai Siti Aldona. Selain itu, ia juga sempat bermain di sinetron Anang Menteng sebagai Adelia.

Biodata dan Agama Melody Prima (Foto: Instagram/melodyprima)





Seidkitnya, ada sekitar 33 judul Film Televisi (FTV) yang sempat dia perankan. Bahkan Melody juga pernah tampil di film layar lebar berjudul Dihantui Guna-Guna.

Pada 2016, Melody Prima pun memutuskan untuk melepas status lajangnya dan menerima pinangan Tommy Bagus Setiadi. Dari pernikahannya, Melody dan Tommy dikaruniai dua anak.

Sayangnya, pada 2023 Melody memutuskan untuk berpisah dari Tommy. Saat ditanya soal alasannya, wanita beragama Islam ini mengaku hanya ingin bahagia.

"Keputusan ini juga salah satu caraku untuk lebih happy ya, menjadi Melody yang seutuhnya," kata Melody saat tampil di acara Rumpi.