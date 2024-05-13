5 Film Terlaris Korea di 2024, Exhuma Masih Mendominasi

JAKARTA - Film terlaris Korea di 2024. Sejauh ini, Badan Perfilman Korea (KOFIC) mencatat, ada dua film yang memiliki performa cukup menonjol tahun ini. Kedua film itu bergenre supernatural-horor dan kriminal-thriller.

Berikut lima film terlaris Korea di 2024 mengutip data KOFIC, pada Selasa (14/5/2024).

BACA JUGA: 5 Film Korea 2023 dengan Rating Tertinggi yang Wajib Ditonton

1.Exhuma

Kisah Exhuma bermula dari dua orang dukun dalam melepas kutuk yang dialami keluarga kaya asal Korea yang tinggal di Amerika Serikat.

Debut di bioskop pada 22 Februari 2024, film yang dibintangi Kim Go Eun dan Choi Min Sik itu sukses mendulang 11 juta penonton dan pendapatan sebesar USD84 juta (Rp1,3 triliun).

2.The Roundup: Punishment

Sekuel keempat The Outlaw ini berkisah tentang Ma Seok Do yang membongkar praktik judi online hingga ke Filipina. Film ini debut pada 24 April 2024 dan sukses membukukan 9 juta penonton dengan penghasilan mencapai USD67,9 juta (Rp1,09 triliun).

3.Citizen Of A Kind

Film yang dibintangi Ra Mi Ran ini berkisah tentang warga sipil yang menjadi korban penipuan lewat telepon. Dirilis pada 24 Januari 2024, film ini menggaet 1,7 juta penonton dengan pendapatan mencapai USD11,7 juta (Rp189 miliar).