HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Merasa Ditipu, Inara Rusli Resmi Laporkan Insanul Fahmi ke Polisi

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 01 Desember 2025 |20:45 WIB
Merasa Ditipu, Inara Rusli Resmi Laporkan Insanul Fahmi ke Polisi
Inara Rusli (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

JAKARTA — Polemik antara Inara Rusli dan Insanul Fahmi memasuki babak baru. Melalui kuasa hukumnya, Dr. Hamrin, Inara resmi melaporkan Insanul Fahmi atas dugaan tindak penipuan.

Inara merasa ditipu dengan klaim status single sebelum dinikahi Insanul secara siri pada Agustus 2025 lalu.

Usai membuat laporan, Hamrin menyampaikan bahwa pihaknya memegang sejumlah bukti kuat terkait dugaan penipuan tersebut.

“Hari ini kami melakukan pelaporan atas dugaan penipuan yang dialami klien kami. Di situ kami menduga inisial IF (Insanul Fahmi),” ujar Hamrin kepada wartawan.

Hamrin menegaskan bahwa dugaan penipuan tersebut bukan sekadar kesalahpahaman, melainkan berdasarkan indikasi kecurangan yang telah ditemukan dalam proses pendalaman kasus.

Halaman:
1 2
