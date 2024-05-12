Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Betrand Peto Disebut Pengganti Ruben Onsu, Sarwendah Tempuh Jalur Hukum

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 13 Mei 2024 |08:04 WIB
Betrand Peto Disebut Pengganti Ruben Onsu, Sarwendah Tempuh Jalur Hukum
Sarwendah tempuh jalur hukum usai Betrand Peto disebut pengganti Ruben Onsu (Foto: IG Sarwendah)
A
A
A

JAKARTA - Kehidupan Sarwendah terus saja diusik dengan isu-isu miring yang beredar. Belakangan, Sarwendah gencar diisukan berpisah dengan Ruben Onsu.

Kini, kehidupan Sarwendah kembali diusik usai salah satu netizen dengan lancang menyindir putranya, Betrand Peto dengan menyebutnya sebagai pengganti Ruben Onsu.

Betrand Peto Disebut Pengganti Ruben Onsu, Sarwendah Tempuh Jalur Hukum

Sindiran itu disampaikan melalui unggahan TikTok di akun pribadi Sarwendah @sarwendahofficial yang memperlihatkan Sarwendah yang membuat konten bersama Betrand Peto. Pemilik akun @cancer itu melempar candaan dengan menyebut Betrand Peto seolah menjadi pengganti Ruben Onsu dalam hidup Sarwendah.

"Ayah baru ya gantiin Ruben Onsu," bunyi komentar dari akun @cancer.

Alih-alih menjawab dengan emosional, Sarwendah membalas dengan jawaban menohok. Dia menegaskan bahwa perbuatan pemilik akun itu akan ditindaklanjuti oleh kuasa hukumnya.

Pasalnya, kalimat yang disampaikan oleh pemilik akun itu sangat tidak etis hingga mengusik mental Sarwendah dan anak-anaknya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/33/3184710/sarwendah-r2ZY_large.jpg
Sarwendah Klarifikasi soal Uang Sampah Rp5 Juta, Ternyata Tagihan sebelum Cerai dari Ruben Onsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/33/3184661/sarwendah-EIDo_large.jpg
Sarwendah Klaim Ruben Onsu Beri Uang Saku Terbatas selama Menikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/33/3184608/sarwendah-XNtV_large.jpg
Sarwendah Bantah Sengaja Pojokkan Ruben Onsu dengan Membongkar Masalah Debt Collector
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/33/3184523/sarwendah-SKbv_large.jpg
Sarwendah Sebut Nafkah Rp200 Juta dari Ruben Onsu, Bagian dari Kesepakatan Cerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/33/3184447/sarwendah-kzo6_large.jpg
Sarwendah Klaim Sempat Laporan ke Ruben Onsu soal Debt Collector tapi Direspons Tak Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/33/3184252/sarwendah_tan-oUh1_large.jpg
Reaksi Sarwendah Dituding Ruben Onsu Eksploitasi Anak Lewat Live Jualan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement