Betrand Peto Disebut Pengganti Ruben Onsu, Sarwendah Tempuh Jalur Hukum

Sarwendah tempuh jalur hukum usai Betrand Peto disebut pengganti Ruben Onsu (Foto: IG Sarwendah)

JAKARTA - Kehidupan Sarwendah terus saja diusik dengan isu-isu miring yang beredar. Belakangan, Sarwendah gencar diisukan berpisah dengan Ruben Onsu.

Kini, kehidupan Sarwendah kembali diusik usai salah satu netizen dengan lancang menyindir putranya, Betrand Peto dengan menyebutnya sebagai pengganti Ruben Onsu.

BACA JUGA: Sarwendah Tak Tinggal Diam Usai Betrand Peto Disebut Akan Gantikan Posisi Ruben Onsu

Sindiran itu disampaikan melalui unggahan TikTok di akun pribadi Sarwendah @sarwendahofficial yang memperlihatkan Sarwendah yang membuat konten bersama Betrand Peto. Pemilik akun @cancer itu melempar candaan dengan menyebut Betrand Peto seolah menjadi pengganti Ruben Onsu dalam hidup Sarwendah.

"Ayah baru ya gantiin Ruben Onsu," bunyi komentar dari akun @cancer.

Alih-alih menjawab dengan emosional, Sarwendah membalas dengan jawaban menohok. Dia menegaskan bahwa perbuatan pemilik akun itu akan ditindaklanjuti oleh kuasa hukumnya.

Pasalnya, kalimat yang disampaikan oleh pemilik akun itu sangat tidak etis hingga mengusik mental Sarwendah dan anak-anaknya.