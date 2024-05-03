Minggu Seru Bersama KIKO Episode Work Under Fire, Hanya di RCTI

JAKARTA - RCTI akan menghangatkan Minggu pagi Anda bersama keluarga dengan menayangkan animasi KIKO yang pekan ini akan menghadirkan episode bertajuk Wonder Under Fire.

Episode terbarunya ini akan bercerita tentang Kiko menonton pertunjukan Archer Warrior, tokoh komik favoritnya. Dia bahkan berusaha untuk mendekati sang aktor dan meminta tanda tangannya.

BACA JUGA: Kiko dan Lola Bakal Meriahkan IMOBY 2024 di Surabaya

Namun tiba-tiba seseorang menghampiri Kiko dan menawarkan diri menjadi asisten Archer Warrior. Jika Kiko menerima tawaran tersebut, maka dia akan mendapatkan mainan dan komik Archer Warrior sebagai imbalan.

Di lain pihak, terjadi kebakaran di sisi lain panggung. Lalu apa yang akan dilakukan Kiko? Saksikan serial animasi KIKOK dengan episode Work Under Fire di RCTI, pada 5 Mei 2024, pukul 06.15 WIB.

Serial ini juga tayang di MNCTV, setiap Sabtu pukul 10.00 WIB dan Minggu pukul 08.30 WIB. Serial animasi ini tak hanya menghadirkan aksi dan petualangan seru, namun juga pesan moral tentang persahabatan, kebenaran, pengorbanan, dan perjuangan.

Program animasi MNC Animation ini juga dapat Anda tonton melalui aplikasi RCTI+ atau melalui laman www.rctiplus.com.

(SIS)