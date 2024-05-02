Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ada Gugatan Perdata yang Dilayangkan Perempuan ke Ruben Onsu, Sarwendah?

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 02 Mei 2024 |18:49 WIB
Ada Gugatan Perdata yang Dilayangkan Perempuan ke Ruben Onsu, Sarwendah?
Ruben Onsu didugat perdata oleh perempuan (Foto: Instagram/ruben_onsu)
A
A
A

JAKARTA - Humas Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Djuyamto, membenarkan pihaknya menerima gugatan perdata atas nama tergugat Ruben Samuel alias Ruben Onsu.

Namun, Djuyamto menyebut jika gugatan itu belum masuk ke Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jaksel.

"Iya, jadi setelah saya cek di SIPP Kepaniteraan Perdata, itu belum masuk ke sistem. Tapi barangkali sudah didaftarkan, melalui e-court pailing, tapi pendaftarannya belum input ke sistem perkara," kata Djuyamto di kantornya, Kamis (2/5/2024).

Djuyamto kemudian mengaku belum bisa memastikan secara rinci terkait isi gugatan tersebut. Hanya saja, dia membenarkan jika penggugat berasal dari pihak perempuan.

Sarwendah dan Ruben Onsu

Sarwendah gugat perdata Ruben Onsu (Foto: Instagram/ruben_onsu)


"Belum terdata secara sistem siapa kuasa hukum, melalui apa gugatannya. Informasinya sudah ada, benar. Nama aslinya Ruben Samuel. Informasinya dari pihak perempuan (yang menggugat), besok kita infokan," jelas Djuyamto.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/33/3173194/sarwendah-nxXb_large.jpg
Sarwendah Tan Bahas soal Lavender Marriage, Netizen Ramai Berspekulasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/33/3160772/sarwendah-0GRf_large.jpg
Dari Kerja Bareng, Sarwendah Happy Dijodohkan dengan Giorgio Antonio
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/33/3160760/sarwendah_dan_giorgio_antonio-1GyO_large.jpg
Sarwendah Akui Banjir Job setelah Kenal Giorgio Antonio
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/33/3159058/sarwendah-GQX0_large.jpg
Sarwendah Laporkan Akun TikTok yang Fitnah Putrinya Atas Pelanggaran UU ITE
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/33/3159048/sarwendah-4dsx_large.jpg
Sarwendah Tanggapi Tuduhan Selingkuh dan Punya Anak dari Pria Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/33/3157638/sarwendah_tan-2u8e_large.jpg
Ayah Meninggal Dunia, Sarwendah Tan Janji Akan Jaga sang Ibu 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement