Kiko dan Lola Bakal Meriahkan IMOBY 2024 di Surabaya

Lola dan Kiko akan meriahkan IMOBY 2024 di Surabaya. (Foto: MNC Media)

SURABAYA - MNC Animation akan membawa dua karakter populer animasi KIKO, dalam event Mom Baby Kids Expo (IMOBY) di Grand City Hall Surabaya, Jawa Timur, pada 3-5 Mei mendatang.

Ada sederet kegiatan seru dan gratis yang bisa diikuti pengunjung cilik di booth MNC Animation. Selain meet and greet, ada pula lomba mewarnai, games dengan hadiah menarik, serta foto dan dance bersama.

"Kami juga mengajak anak-anak Indonesia untuk mendukung produk dalam negeri, seperti animasi KIKO. Sehingga karya anak bangsa bisa dibanggakan di dunia internasional," kata Suhendra Wijaya, Head Of Marcomm MNC Animation.

Moms, Anda dapat berkunjung ke booth MNC Animation bersama si kecil dan mengikuti meet and greet KIKO & Lola dengan jadwal stage sebagai berikut:

1.Jumat, 3 Mei 2024, pukul 15.00 WIB,

2.Sabtu, 4 Mei 2024, pukul 17.00 WIB,

3.Minggu, 5 Mei 2024, pukul 17.00 WIB

Ikuti keseruan foto bersama Kiko dan Lola dan IMOBY yang akan digelar selama 3 hari pada 3-5 Mei 2024, pukul 09.00-21.00 WIB. Tiket masuk pameran ini dibanderol sebesar Rp10.000 per orang.

Sementara anak-anak di bawah usia 10 tahun dan lansia 60 tahun ke atas dibebaskan dari tiket masuk alias gratis. Jadi jangan ketinggalan membawa si kecil untuk mengikuti berbagai kegiatan seru di booth MNC Animation.

Jangan pula melewatkan menonton serial animasi KIKO di RCTI, setiap hari Minggu pukul 06.15 WIB. Series ini juga tayang di MNCTV setiap Sabtu pukul 10.30 WIB dan Minggu pukul 09.00 WIB.