HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tiktoker D3kembar Diduga Jadi Penerima KIP Padahal Hidup Hedon

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |03:30 WIB
Tiktoker D3kembar Diduga Jadi Penerima KIP Padahal Hidup Hedon
TikToker D3kembar diduga terima KIP (foto: Instagram/d3kembar)
A
A
A

JAKARTA - Tiktoker D3kembar tengah menjadi perbincangan di kalangan netizen. Pasalnya tiga tiktokers kembar tersebut diduga menjadi penerima Kartu Indonesia Pintar atau KIP.

Diketahui, mahasiswa penerima KIP seharusnya berasal dari keluarga yang kurang mampu, bukan keluarga berada bahkan terbilang kaya raya. Namun, dua dari tiga personel D3kembar yakni Dini Diahsari dan Dina Anggraeni dikabarkan mendapatkan bantuan beasiswa untuk mahasiswi tidak mampu.

Dugaan tersebut ramai di media sosial dan sempat menjadi trending topik beberapa waktu belakangan. Bahkan banyak netizen yang menyebar bukti bahwa konten kreator dengan jumlah pengikut 796 ribu di Instagram itu menerima KIP Kuliah.

Tak hanya itu, D3kembar juga banyak mengunggah momen liburan di beberapa daerah hingga luar negeri. Hal itu tentu membuat banyak masyarakat geram, sebab beasiswa yang mereka dapat dianggap tidak tepat sasaran.

D3kembar

TikToker D3kembar diduga terima KIP (foto: Instagram/d3kembar)

“INI PARAH BANGET SIH KALO GA MAU NGUNDIRIN DIRI DAN BALIKIN DUITNYA. ITU DUIT RAKYAT BUAT MAHASISWA MISKIN WOY. Minimal duit 2 semester yang udah cair dibalikin juga laah.... Bukti udah ada tuhh," tulis unggahan akun Twitter @tanyakanrl, yang diposting ulang oleh akun gosip.

Usai ketahuan mendapat KIP, netizen pun menyerang akun media sosial D3kembar tersebut. Namun, hujatan demi hujatan yang ditulis netizen justru dihapus oleh ketiganya.

"Inilah gunanya kembar tiga wkwk biar gercep hapusin komen ttg KIPK. Bukannya sadar diri, eh malah makin ngelunjak ini koruptor,” kata akun X @convomf.

Postingan tersebut mendapat beragam komentar dari netizen yang gemas dengan perilaku tiga bersaudara ini.

Halaman:
1 2
