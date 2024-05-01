Biodata dan Agama Putri Zulkifli Hasan, Politisi yang Dekat dengan Verrell Bramasta dan Kuliah di Harvard

JAKARTA - Biodata dan agama Putri Zulkifli Hasan akan dibahas dalam artikel ini. Pasalnya, nama dari anak politisi Zulkifli Hasan ini belakangan ramai diperbincangkan oleh masyarakat.

Bukan tanpa sebab, pasalnya wanita bernama lengkap Futri Zulya Savitri ini digosipkan memiliki hubungan kedekatan dengan aktor muda, Verrell Bramasta. Bahkan keduanya digosipkan sudah menjalin asmara, lantaran sempat muncul foto yang memerlihatkan kebersamaan mereka di momen lebaran.

Tak hanya berdua, dalam foto tersebut, Verrell juga tampak berpose bersama dua buah hati dari wanita yang akrab disapa Putri Zulhas tersebut.

Diketahui, Putri Zulhas merupakan seorang pengusaha dan juga politisi Tanah Air. Dia juga dikenal sebagai salah satu sahabat Nagita Slavina, lantaran sempat mengenyam pendidikan di Sekolah Menengah Atas yang sama.

Menganut agama Islam, Putri Zulhas juga baru saja terpilih menjadi Anggota DPR RI dari Dapil Lampung 1 dengan 127.600 suara.

Biodata dan Agama Putri Zulkifli Hasan (Foto: Instagram/putri_zulhas)





Sebelum akhirnya terpilih menjadi anggota DPR RI, Putri Zulhas memiliki background pendidikan yang cukup mentereng. Lulus dari SMA Al Azhar Kelapa Gading, Jakarta Utara, Putri Zulhas langsung melanjutkan pendidikannya di Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (ITB) hingga lulus S1.

Setelahnya, Putri Zulhas pun melanjutkan pendidikannya dengan mengambil gelar master di College of Business and Economics, Australian National University. Ia pun diketahui lulus S2 dengan gelar Master of Business with Merit.

Tak hanya itu, Putri juga memiliki beberapa sertifikasi dan gelar Diploma dalam bidang pendidikan anak usia dini. Menariknya, saat ini Putri sedang menempuh Pendidikan short course di Harvard Kennedy School of Government, Amerika Serikat.

“Alhamdulillah, dapat kesempatan untuk belajar lagi disini untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin sebelum dilantik menjadi Anggota DPR RI," kata Putri Zulhas saat dihubungi baru-baru ini.

Saat ditanya soal harapannya usai menempuh pendidikan di Harvard University, ia pun mengaku ingin dapat mengaplikasikan ilmu yang didapatnya untuk mengembangkan ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya para perempuan.