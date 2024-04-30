Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Hana Malasan, Janda Cantik yang Sukses Pikat Hati Sean Gelael

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |17:35 WIB
Biodata dan Agama Hana Malasan, Janda Cantik yang Sukses Pikat Hati Sean Gelael
Biodata dan Agama Hana Malasan (Foto: Instagram/hanamalasan)
JAKARTA - Biodata dan agama Hana Malasan banyak dicari usai kabar bahwa dirinya menjalin asmara dengan Sean Gelael. Setelah hubungan asmara Sean dengan Naarah Joesoef kandas, mendadak nama Hana disebut-sebut sebagai kekasih baru dari adik sambung Fachri Albar tersebut.

Lahir di Tokyo, Jepang pada 28 Juni 1991, saat ini Hana sudah berusia 32 tahun. Ia pun diketahui menganut agama Islam dan sempat mengenyam pendidikan di Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) jurusan Administrasi Bisnis.

Memiliki nama asli Hana Prinantina Malasan, dia telah berkecimpung di dunia hiburan Tanah Air sejak 2006. Kala itu, Hana memulai kariernya dengan menjadi finalis pemilihan GADIS Sampul 2006.

Selain dikenal sebagai model, Hana juga sering kali terlihat dalam beberapa judul film, serial televisi hingga FTV. Ia bahkan mulai terjun ke dunia akting pada 2011 dengan membintangi FTV berjudul 'Kerudung Cinta Raja Dogar'.

Hana Malasan

Biodata dan Agama Hana Malasan (Foto: Instagram/hanamalasan)


Pada 2017, Hana pun menjajal dunia akting dengan membintangi film layar lebar berjudul Night Bus sebagai Annisa Satirah. Setelahnya, ia sempat tampil dalam film Jomblo: Sebuah Komedi Cinta, Ben & Jody, Detektif Jaga Jarak, hingga Kereta Berdarah.

Hana juga sempat menjadi presenter acara Jejak Petualang yang tayang di salah satu stasiun televisi swasta, sampai menjadi video klip untuk lagu milik Noah, Rizky Febian dan Tulus.

Di tengah kariernya yang naik, Hana memutuskan untuk menikah dengan seorang pria bernama Falate Hansyah alias Boy. Pernikahan mereka pun digelar pada 25 Februari 2017, tepatnya setelah mereka berpacaran selama dua tahun.

Sayangnya, pernikahan yang berlangsung di Puri Setiabudhi Residence Hotel, Bandung, Jawa Barat itu harus berakhir. Meski begitu, Hana diketahui belum memiliki anak dari pernikahannya dengan Boy.

