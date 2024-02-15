Na In Woo Mulai Jalani Wajib Militer Bulan Depan

SEOUL - Aktor Na In Woo bersiap menjalani wajib militer dalam waktu dekat. Kabar tersebut mencuat dan sukses mencuri perhatian warganet, pada 15 Februari 2024.

Laporan media lokal mengatakan, sang aktor telah mengajukan penundaan tanggal wamil sehingga bisa berlibur ke Vietnam bersama tim produksi Marry My Husband. Trip tersebut merupakan hadiah karena ratingnya cukup baik.

BACA JUGA: Na In Woo Akhiri Kontrak dengan Cube Entertainment setelah 12 Tahun

Terkait kabar tersebut, perwakilan Na In Woo akhirnya buka suara. “Kami berharap, Administrasi SDM Militer bisa memberikan izin untuk dia menikmati liburannya sebelum wamil,” ujar sumber tersebut dikutip dari Allkpop, pada Kamis (15/2/2024).

Sayangnya, agensi itu tak merilis kapan persisnya sang aktor akan wamil. Namun jika sang aktor meminta kelonggaran untuk bisa ikut liburan, maka kemungkinan jadwal wamilnya sekitar Maret 2024.

BACA JUGA: Alasan Ayah Muhammad Fardhana Restui Ayu Ting Ting Jadi Menantu

Na In Woo diketahui baru saja menyelesaikan syuting drama terbarunya, Marry My Husband. Drama adaptasi webtoon dengan judul serupa itu tak hanya mencuri perhatian di Korea Selatan, namun juga di luar negeri termasuk Indonesia.

Sejak tayang pada 1 Januari 2024, drama tersebut sukses mendulang perhatian warganet hingga ratingnya menyentuh dua digit. Sejauh ini, rating tertinggi Marry My Husband mencapai 11,77 persen pada 5 Februari 2024.