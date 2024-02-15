Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Na In Woo Mulai Jalani Wajib Militer Bulan Depan

Teuku Ryan Rahardiansyah , Jurnalis-Kamis, 15 Februari 2024 |19:10 WIB
Na In Woo Mulai Jalani Wajib Militer Bulan Depan
Na In Woo akan menjalani wamil bulan depan. (Foto: tvN)
A
A
A

SEOUL - Aktor Na In Woo bersiap menjalani wajib militer dalam waktu dekat. Kabar tersebut mencuat dan sukses mencuri perhatian warganet, pada 15 Februari 2024. 

Laporan media lokal mengatakan, sang aktor telah mengajukan penundaan tanggal wamil sehingga bisa berlibur ke Vietnam bersama tim produksi Marry My Husband. Trip tersebut merupakan hadiah karena ratingnya cukup baik. 

Terkait kabar tersebut, perwakilan Na In Woo akhirnya buka suara. “Kami berharap, Administrasi SDM Militer bisa memberikan izin untuk dia menikmati liburannya sebelum wamil,” ujar sumber tersebut dikutip dari Allkpop, pada Kamis (15/2/2024). 

Sayangnya, agensi itu tak merilis kapan persisnya sang aktor akan wamil. Namun jika sang aktor meminta kelonggaran untuk bisa ikut liburan, maka kemungkinan jadwal wamilnya sekitar Maret 2024. 

Na In Woo akan jalani wamil bulan depan. (Foto: tvN)

Na In Woo diketahui baru saja menyelesaikan syuting drama terbarunya, Marry My Husband. Drama adaptasi webtoon dengan judul serupa itu tak hanya mencuri perhatian di Korea Selatan, namun juga di luar negeri termasuk Indonesia. 

Sejak tayang pada 1 Januari 2024, drama tersebut sukses mendulang perhatian warganet hingga ratingnya menyentuh dua digit. Sejauh ini, rating tertinggi Marry My Husband mencapai 11,77 persen pada 5 Februari 2024.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/33/3185720/jo_bo_ah-Pd7g_large.jpg
Selamat, Jo Bo Ah Hamil Anak Pertama setelah Setahun Menikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/33/3183216/choi_jung_won-cLqu_large.jpeg
Aktor Choi Jung Won Diserahkan ke Kejaksaan Atas Kasus Penguntitan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/33/3180698/doyoung_nct-H7F4_large.JPG
Sebelum Wamil, Doyoung NCT Donasikan Rp1,16 Miliar untuk Bangun Sekolah di Uganda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/33/3178956/kwon_hyun_bin-yLBt_large.jpg
Kwon Hyun Bin Bakal Gabung Angkatan Laut Korea Mulai Bulan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/206/3178648/son_naeun-OV4s_large.jpg
Son Naeun Digaet Bintangi Drama Baru So Ji Sub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/33/3178372/lee_yi_kyung-xKY2_large.jpg
Perempuan Jerman Tuduh Aktor Lee Yi Kyung Kerap Kirim Chat Mesum
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement