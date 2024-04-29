Series Pay Later Tayang Full Episode di Vision+, Penuh Komedi dan Kisah Romantis

JAKARTA - Seluruh episode Pay Later kini bisa ditonton di Vision+. Bagi penggemar Amanda Manopo dan Yoshi Sudarso, Anda bisa menonton seluruh episodenya lewat link berikut ini.

Series Pay Later bercerita tentang perempuan muda bernama Tika (Amanda Manopo) yang terlilit utang akibat kebiasaannya berbelanja online menggunakan sistem pembayaran pay later. Kondisi itu membuatnya harus berhadapan dengan debt collector.

Proyek arahan Surya Ardy Octaviand itu tak hanya menghadirkan plot menghibur dengan komedi segar, namun juga menyuguhkan isu penting tentang penggunaan pay later yang tidak bertanggung jawab.

Series ini memulai debutnay di Vision+, pada 29 Maret 2024 dan mendapat sambutan hangat para penggemar. Sejak penayangan perdananya, series ini mendapat pujian dan komentar positif penonton.

Banyak yang merasa terhibur dengan cerita ringan dan relatable yang disuguhkan series ini. Ada pula yang tersentuh dengan pesan moral yang disampaikannya. Jika Anda belum menonton, saksikan delapan episode Pay Later di Vision+.

Anda hanya perlu mengunduh aplikasinya di Play Store dan App Store di sini atau silakan mengakses laman www.visionplus.id. Jangan lupa berikan rating bintang 5 dan bagikan pengalaman streaming terbaik Anda bersama Vision+!

Untuk bisa menikmati seluruh episode Pay Later, Anda hanya perlu berlangganan Vision+ Premium yang menawarkan ragam original series, Video on Demand dari berbagai genre, serta channel lokal dan internasional dengan film dan program TV kelas dunia.