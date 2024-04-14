Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Terinspirasi dari Realita, Associate Produser Ungkap Rahasia Series Pay Later

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Minggu, 14 April 2024 |18:58 WIB
Terinspirasi dari Realita, Associate Produser Ungkap Rahasia Series <i>Pay Later</i>
Serial Pay Later. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Series Pay Later telah memulai debutnya di Vision+ sejak 29 Maret 2024. Tema cerita yang unik dan dibintangi sederet aktor papan atas menjadi kekuatan utama drama komedi penuh intrik ini.

Kisahnya tentang Tika (Amanda Manopo) yang terlilit utang karena kegemarannya berbelanja online dengan sistem pembayaran paylater. Raymond Gultom, Associate Producer Pay Later mengatakan, tema cerita itu terinspirasi dari realitas masyarakat.

"Kami melihat, ada potensi menarik tentang dunia pinjaman online. Akhirnya, kami coba kulik lagi novelnya dan melakukan perbandingan sana sini. Hal ini dilakukan karena ada beberapa perubahan di versi series," ujar Raymond. 

Dia menambahkan, tim Pay Later melakukan riset lebih dalam untuk memperkuat cerita dan memberikan gambaran lebih jelas tentang sistem kerja pinjol dan dampaknya pada kehidupan masyarakat.

"Jadi bisa dibilang, inspirasi Pay Later ini adalah pro dan kontra kehadiran pinjol. Selain dari novel, kami juga melakukan riset, wawancara dengan pengguna pinjol, dan observasi pinjol di kota-kota besar," katanya menambahkan. 

Dari berbagai sumber inspirasi tersebut, lahirlah series Pay Later yang tak hanya menghibur, namun juga memberikan gambaran tentang kondisi masyarakat dewasa ini. Karena itu, tonton eksklusif kisahnya di Vision+.

Unduh aplikasinya lewat Play Store dan App Store di sini atau silakan mengunjungi laman www.visionplus.id. Berikan juga rating bintang 5 di Play Store dan bagikan pengalaman terbaik Anda streaming bersama Vision+.

