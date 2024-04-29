Drama Queen Of Tears Sukses Pecahkan Rekor Rating Crash Landing Of You

SEOUL - Drama Queen Of Tears sukses memecahkan rekor Crash Landing On You sebagai drama dengan rating tertinggi sepanjang sejarah tvN.

Seperti diketahui, drama Hyun Bin dan Son Ye Jin tersebut mendulang 21,68 persen saat tayang pada Februari 2020. Rekor tersebut mencatatkan CLOY sebagai drama dengan rating tertinggi sepanjang sejarah tvN.

Namun pada 28 April 2024 Nielsen Korea mencatat, episode terakhir Queen Of Tears mendulang rating 24,85 persen. Hasil itu membuat drama tersebut sukses menggeser CLOY menjadi drama dengan rating tertingggi sepanjang sejarah tvN.

Hasil tersebut membuat Queen Of Tears tak terbendung dibanding kompetitornya. Sebut saja drama thriller-misteri JTBC, Hide yang hanya membukukan rating 4 persen pada episode pamungkasnya di hari yang sama.

Di lain pihak, drama MBN Missing Crown Prince hanya mampu membukukan rating sebesar 2,4 persen di episode keenam yang tayang pada 28 April 2024. Sementara di platform stasiun TV nasional, drama KBS 2TV Beauty and Mr. Romantic membukukan rating 15,2 persen.*

(SIS)