HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Aurel Hermansyah Dihujat Usai Bela Ayahnya yang Meledek Ghea Indrawari Belum Menikah

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |17:40 WIB
Aurel Hermansyah Dihujat Usai Bela Ayahnya yang Meledek Ghea Indrawari Belum Menikah
Aurel Hermansyah dihujat gegara bela ayahnya (Foto: Instagram/aurelhermansyah)




JAKARTA - Aurel Hermansyah kembali dihujat oleh netizen. Menariknya, kali ini Aurel tak dihujat soal bentuk tubuhnya, tetapi hujatan justru dilayangkan lantaran komentarnya membela sang ayah, Anang Hermansyah.

Seperti diketahui Anang Hermansyah terkejut saat mengetahui bahwa penyanyi Ghea Indrawari belum menikah di usia 26 tahun. Bahkan ia mempertanyakan ketertarikan Ghea Indrawari terhadap lawan jenis.

Tak ayal netizen langsung flashback dengan pernikahan kedua Anang Hermansyah dengan Ashanty. Kala itu Ashanty yang masih gadis menikah di usia 29 tahun dengan Anang, duda anak 2.

"1983-2012 = 29 budayakan bercermin ya guys," tulis akun X @tanyakanrl, yang diunggah ulang akun TikTok @deynaa92, dikutip Minggu (28/4/2024).

Aurel Hermansyah

Aurel Hermansyah dihujat gegara bela ayahnya (Foto: Instagram/aurelhermansyah)

Tampaknya Aurel Hermansyah gatal ikut mengomentari unggahan tersebut.

"Terus nape wkwk (kenapa)" tulis Aurel Hermansyah di kolom komentar.

Sontak saja komentar Aurel itu mengundang banyak respon negatif. Bahkan ada yang menyinggung soal pendidikan istri Atta Halilintar tersebut.

"Masa gitu aja Aurel gak paham," tutur @baby***.

