Omar Daniel Ingin Perbaiki Diri hingga Bermanfaat Bagi Orang Lain di Usianya yang Baru

DEPOK - Omar Daniel baru saja genap berusia 29 tahun pada awal April 2024. Di tengah hari bahagia pertambahan usianya, Omar pun menggelar makan bersama pemain dan kru Tukang Bubur Pengen Naik Haji. Momen tersebut bahkan berlangsung di lokasi syuting kawasan Cilodong, Depok, Jawa Barat Sabtu, 27 April 2024 malam.

Omar mengaku senang melihat kekompakan tim produksi di lokasi. Apalagi, mereka merasa sudah menjadi keluarga kedua usai tinggal bareng di lokasi selama 5 bulan terakhir.

"Senang banget pastinya karena kita udah sekitar 5 bulanan dari akhir Desember lah kurang lebih sampai hari ini kita bersama berarti sudah jadi kayak keluarga kedua," ucap Omar Daniel kepada MNC Portal Indonesia.

"Lebih sering ketemu mereka daripada keluarga di rumah. Jadi kekompakan ini semoga bisa terus terjaga selama proses kerjasama kita masih berlangsung," sambungnya.

Omar Daniel ingin perbaiki diri dan bermanfaat di usia barunya (Foto: Instagram/omardaniel_)





Saat ditanya soal harapan di usianya yang nyaris kepala tiga, Omar mengaku ingin memperbaiki diri.

Dia juga berkomitmen menjadi pribadi yang bisa bermanfaat bagi orang banyak.

"Pastinya mau jadi pribadi yang lebih baik lagi, menata hidup lagi biar lebih sadar lagi kalau sekarang udah dewasa lho, udah harus ada arah tujuannya lho, hidup itu berjalan. Apa yang kita kumpulkan sekarang semoga bisa bermanfaat bagi banyak orang, berbuat hal positif sebanyak mungkin, dan punya visi misi yang jelas, intinya itu sih," jelas Omar.

Lebih lanjut, Omar juga menilai meningkatkan rasa syukur tak kalah penting dalam menjalani kehidupan.