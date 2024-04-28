Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Omar Daniel Ingin Perbaiki Diri hingga Bermanfaat Bagi Orang Lain di Usianya yang Baru

Ravie Wardani , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |10:51 WIB
Omar Daniel Ingin Perbaiki Diri hingga Bermanfaat Bagi Orang Lain di Usianya yang Baru
Omar Daniel ingin perbaiki diri dan bermanfaat di usia barunya (Foto: Instagram/omardaniel_)
A
A
A

DEPOK - Omar Daniel baru saja genap berusia 29 tahun pada awal April 2024. Di tengah hari bahagia pertambahan usianya, Omar pun menggelar makan bersama pemain dan kru Tukang Bubur Pengen Naik Haji. Momen tersebut bahkan berlangsung di lokasi syuting kawasan Cilodong, Depok, Jawa Barat Sabtu, 27 April 2024 malam.

Omar mengaku senang melihat kekompakan tim produksi di lokasi. Apalagi, mereka merasa sudah menjadi keluarga kedua usai tinggal bareng di lokasi selama 5 bulan terakhir.

"Senang banget pastinya karena kita udah sekitar 5 bulanan dari akhir Desember lah kurang lebih sampai hari ini kita bersama berarti sudah jadi kayak keluarga kedua," ucap Omar Daniel kepada MNC Portal Indonesia.

"Lebih sering ketemu mereka daripada keluarga di rumah. Jadi kekompakan ini semoga bisa terus terjaga selama proses kerjasama kita masih berlangsung," sambungnya.

Omar Daniel

Omar Daniel ingin perbaiki diri dan bermanfaat di usia barunya (Foto: Instagram/omardaniel_)


Saat ditanya soal harapan di usianya yang nyaris kepala tiga, Omar mengaku ingin memperbaiki diri.

Dia juga berkomitmen menjadi pribadi yang bisa bermanfaat bagi orang banyak.

"Pastinya mau jadi pribadi yang lebih baik lagi, menata hidup lagi biar lebih sadar lagi kalau sekarang udah dewasa lho, udah harus ada arah tujuannya lho, hidup itu berjalan. Apa yang kita kumpulkan sekarang semoga bisa bermanfaat bagi banyak orang, berbuat hal positif sebanyak mungkin, dan punya visi misi yang jelas, intinya itu sih," jelas Omar.

Lebih lanjut, Omar juga menilai meningkatkan rasa syukur tak kalah penting dalam menjalani kehidupan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/33/3001645/hobi-kuliner-bikin-omar-daniel-tertarik-belajar-masak-menu-ini-npVVAImHx5.jpg
Hobi Kuliner Bikin Omar Daniel Tertarik Belajar Masak Menu Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/33/3001644/omar-daniel-bagikan-tips-jaga-kekompakan-dengan-tim-di-lokasi-syuting-tukang-bubur-pengen-naik-haji-VbTvzEny0v.jpg
Omar Daniel Bagikan Tips Jaga Kekompakan dengan Tim di Lokasi Syuting Tukang Bubur Pengen Naik Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/33/3001639/omar-daniel-gelar-makan-bareng-kru-dan-pemain-tukang-bubur-pengen-naik-haji-di-momen-ultah-gTXctiARzE.jpg
Omar Daniel Gelar Makan Bareng Kru dan Pemain Tukang Bubur Pengen Naik Haji di Momen Ultah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/21/33/2924793/omar-daniel-jadi-tukang-bubur-ganti-profesi-jAuW6GpptQ.jpg
Omar Daniel Jadi Tukang Bubur, Ganti Profesi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/23/33/2786275/omar-daniel-akui-tak-pernah-bolong-puasa-sejak-kecil-8FDD2LEx2K.jpg
Omar Daniel Akui Tak Pernah Bolong Puasa Sejak Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/26/33/2753140/masih-jomblo-omar-daniel-tetap-santai-soal-pasangan-on8JYYl7pQ.jpg
Masih Jomblo, Omar Daniel Tetap Santai soal Pasangan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement