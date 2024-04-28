Omar Daniel Gelar Makan Bareng Kru dan Pemain Tukang Bubur Pengen Naik Haji di Momen Ultah

DEPOK - Omar Daniel menggelar syukuran dengan makan bersama kru dan pemain Tukang Bubur Pengen Naik Haji di lokasi syuting kawasan Cilodong, Depok, Jawa Barat, Sabtu, 27 April 2024. Acara tersebut digelar sebagai bentuk rasa syukur atas pertambahan usianya, yang genap 29 tahun pada 9 April 2024.

Kepada MNC Portal Indonesia, Omar menjelaskan kalau perayaan ulang tahunnya sengaja digelar sederhana. Sebab, Omar dan pemain lain harus melanjutkan syuting striping sinetron garapan MNC Pictures tersebut setiap hari.

"Jadi sebenarnya ini syukuran kecil-kecilan aja sih dari teman-teman produksi emang suka 'malam ini makan apa ya? Traktir-traktiran yuk' gitu. Nah dimalam ini memang sekalian sama ulang tahun walaupun memang tertundanya cukup lama karena ulang tahunku tanggal 9 April dan baru bisa mengadakan acara ini di tanggal 27 April," jelas Omar Daniel hari ini.

"Karena memang kemarin sempat kepotong lebaran, terus kayak ada beberapa tim juga yang masih mudik belum balik ke Jakarta sama pemain belum pada ngumpul semua," sambungnya.

Omar Daniel makan bareng kru dan pemain 'Tukang Bubur Pengen Naik Haji' (Foto: Instagram/omardaniel_)





Meski berlangsung sederhana, pemeran Syamsul di Tukang Bubur Pengen Naik Haji ini tetap merasa sangat bahagia.

Apalagi, ia dan para pemain lain sudah merasa sebagai keluarga kedua karena tinggal bareng di lokasi syuting selama hampir 5 bulan.

"Senang banget pastinya karena kita udah sekitar 5 bulanan dari akhir Desember lah kurang lebih sampai hari ini kita bersama berarti sudah jadi kayak keluarga kedua. Lebih sering ketemu mereka daripada keluarga di rumah. Jadi kekompakan ini semoga bisa terus terjaga selama proses kerjasama kita masih berlangsung," jelasnya.