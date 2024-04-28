Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Hobi Kuliner Bikin Omar Daniel Tertarik Belajar Masak Menu Ini

Ravie Wardani , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |11:40 WIB
Hobi Kuliner Bikin Omar Daniel Tertarik Belajar Masak Menu Ini
Omar Daniel hobi kulineran sampai belajar masak menu ini (Foto: Instagram/omardaniel_)
A
A
A

JAKARTA - Omar Daniel mengaku memiliki hobi kulineran. Bahkan hobinya tersebut terbilang cukup menguntungkan para kru di lokasi syuting Tukang Bubur Pengen Naik Haji. Sebab, pria 29 tahun ini sering kali mentraktir mereka.

"Ya untuk senang-senang dan seru-seruan aja di lokasi sih, kita gantian kadang kalau malam 'mau makan apa nih? Ada yang lagi diet nggak? Atau ada yang lagi mau makan manis-manis nggak?' gitu paling," kata Omar Daniel di kawasan Cilodong, Depok, Jawa Barat, Sabtu, 27 April 2024.

"Karena hiburannya apa lagi di lokasi selain memanjakan lidah," sambungnya.

Pria kelahiran Surakarta, Jawa Tengah ini mengaku hobi kulinernya menimbulkan minat belajar masak. Di rumah, Omar itu bahkan sudah memulai minat barunya dengan menu-menu yang simpel.

Omar Daniel

Omar Daniel hobi kulineran sampai belajar masak menu ini (Foto: Instagram/omardaniel_)

"Saya nggak masak, tapi pengen banget belajar masak, apalagi sekarang udah tinggal sendiri ya, pengennya sih nggak cuma ngejagain mba di rumah tapi juga pengen bisa masak yang mungkin kita nggak yakin mba kita bisa bikin pengennya sih kita juga bisa," tuturnya.

"Udah (nyoba belajar) tapi masih yang ringan ringan kayak bikin nasi, aku masih belajar, mungkin belum sih yang lebih-lebih," tambah Omar Daniel.

Lebih lanjut, Omar sendiri sangat tertarik belajar masak roasting chicken atau ayam panggang. Sebab, makanan itu menjadi salah satu menu favorit tiap berkuliner.

"Sebenarnya simpel sih karena lagi pengen jaga makan paling kayak daging sih, mau bikin kayak ayam panggang," tutupnya.

(van)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
