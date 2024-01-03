Bangun Chemistry, Omar Daniel Rutin Traktir Pemain Tukang Bubur Pengen Naik Haji

DEPOK - Aktor Omar Daniel punya cara khusus membangun keakraban dengan para pemain lain di sinetron Tukang Bubur Pengen Naik Haji.

Siapa sangka, aktor 28 tahun ini rupanya rutin mentraktir lawan mainnya di lokasi syuting. Bahkan, Omar diam-diam memiliki hobi kulineran, terlebih jika dirinya menjalani syuting di luar kota.

"Senang banget karena aku menemukan keluarga baru disini, membangun chemistry itu kan membutuhkan komunikasi ya, dan ternyata memang semua mau untuk 'yuk produksi ini kan nggak bisa satu dua doang yang bagus semua harus bagus', jadi kita banyak ngobrol, sharing, dan kita juga punya hobi yang sama, hobi makan semua kayaknya ya," ujar Omar Daniel dalam acara syukuran Tukang Bubur Pengen Naik Haji di Kawasan Cilodong, Depok, Jawa Barat.

Omar kemudian menyebutkan menu favoritnya untuk disantap bersama para pemain Tukang Bubur Pengen Naik Haji.

"Martabak, pisang goreng, seblak, semuanya deh apa yang ada di daerah sini," kata dia.

Kebiasaan Omar pun mendapat respons positif dari lawan mainnya seperti Isel Fricella dan Ranty Purnamasari.

"Kita juga surprise ya ternyata Omar itu suka makan. Dia tuh kalau beli selalu banyak buat semua," ujar Ranty Purnamasari.

"Kalau dia beli dibagi-bagiin aja, dia makannya cuma satu, dua," timpal Isel.

"Ya untuk momen kekeluargaan tadi sih," lanjut Omar Daniel.