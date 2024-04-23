Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Anggika Bolsterli dan Omar Armandiego Soeharto Resmi Tunangan

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |10:10 WIB
Anggika Bolsterli dan Omar Armandiego Soeharto Resmi Tunangan
Anggika Bolsterli dan Omar Armandiego Soeharto resmi tunangan (Foto: IG Anggika)
JAKARTA - Kabar bahagia datang dari pemain sinetron Anggika Bolsterli. Ia baru saja dilamar oleh sang pujaan hati Omar Armandiego Soeharto.

Lamaran tersebut digelar bertepatan pada Hari Kartini, Minggu (21/4/2024), momen lamaran mereka pun dibagikan di akun Instagram masing-masing.

Anggika Bolsterli dan Omar Armandiego Soeharto Resmi Tunangan

Terlihat Anggika Bolsterli memakai kebaya berwarna ungu sesuai dengan tema lamarannya. Sementera Omar terlihat gagah dengan setelan kemeja bewarna ungu muda dan bawahan celana hitam.

"21.04.2024," tulis Anggika Bolsterli di Instagram @anggikaBolsterli, dikutip Selasa (23/4/2024).

Dalam unggahan tersebut, tampak kedua keluarga begitu bahagia melihat putra dan putrinya akan segera menikah.

Di unggahan lainnya, perempuan 28 tahun ini memperlihatkan detail kebaya yang ia kenakan. Tak ketinggalan ia juga meng highlight perhiasan yang dipakainya saat lamaran.

"Blushing," kata Anggika Bolsterli.

Dengan begitu, Anggika Bolsterli dan Omar Armandiego akan segera menikah usai 7 tahun pacaran.

