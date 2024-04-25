Rizky Billar dan Lesti Kejora Bakal Sapa Fans Sinetron RCTI di Surabaya

Meet and Greet Layar Drama RCTI di Surabaya, pada 27 April 2024. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - RCTI kembali membawa para pemain sinetron unggulannya dalam Meet and Greet di Ciputra World Surabaya, Jawa Timur, pada 27 April 2024. Lesti Kejora dan Rizky Billar akan mewakili tim sinetron Aku Mencintaimu karena Allah.

Sinetron Cinta Berakhir Bahagia akan diwakili oleh tiga pemeran utamanya: Angela Gilsha, Krisjiana Baharuddin, dan Laura Moane. Sedangkan sinetron Cinta Tanpa Karena akan menghadirkan Ochi Rosdiana dan Rachquel Nesia.

Tak hanya menampilkan sederet aktor terbaik di atas, Meet and Greet RCTI juga akan menghadirkan sederet keseruan, dari chit chat, games, hingga acting challenge bersama para cast dari tiga sinetron tersebut.

Anda yang mengikuti Meet and Greet Layar Drama RCTI ini juga berpeluang mengikuti quiz berhadiah dan mendapatkan doorprize. Karena itu, ikuti event yang akan digelar di V Junction Ciputra World Surabaya, pada 27 April 2024, pukul 14.30 WIB.

Karena itu, Anda warga Surabaya jangan sampai ketinggalan acara ini karena tidak ada pungutan biaya apapun alias gratis!

Saksikan terus Layar Drama RCTI Aku Mencintaimu karena Allah, Cinta Berakhir Bahagia, dan Cinta Tanpa Karena di RCTI kanal digital 41 UHF untuk area Surabaya. Pasang STB/TV digital dan arahkan antena ke pemancar RCTI.

Gunakan STB, antena, kabel dan konektor yang berfungsi dengan baik. Jika mengalami gangguan digital, Anda dapat menghubungi Layanan Solusi Digital di nomor 08569003900 atau ikuti akun Instagram @officialRCTI.