Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Rizky Billar dan Lesti Kejora Bakal Sapa Fans Sinetron RCTI di Surabaya

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Kamis, 25 April 2024 |19:19 WIB
Rizky Billar dan Lesti Kejora Bakal Sapa Fans Sinetron RCTI di Surabaya
Meet and Greet Layar Drama RCTI di Surabaya, pada 27 April 2024. (Foto: MNC Media)
A
A
A

 

JAKARTA - RCTI kembali membawa para pemain sinetron unggulannya dalam Meet and Greet di Ciputra World Surabaya, Jawa Timur, pada 27 April 2024. Lesti Kejora dan Rizky Billar akan mewakili tim sinetron Aku Mencintaimu karena Allah.

Sinetron Cinta Berakhir Bahagia akan diwakili oleh tiga pemeran utamanya: Angela Gilsha, Krisjiana Baharuddin, dan Laura Moane. Sedangkan sinetron Cinta Tanpa Karena akan menghadirkan Ochi Rosdiana dan Rachquel Nesia.

Tak hanya menampilkan sederet aktor terbaik di atas, Meet and Greet RCTI juga akan menghadirkan sederet keseruan, dari chit chat, games, hingga acting challenge bersama para cast dari tiga sinetron tersebut.

Anda yang mengikuti Meet and Greet Layar Drama RCTI ini juga berpeluang mengikuti quiz berhadiah dan mendapatkan doorprize. Karena itu, ikuti event yang akan digelar di V Junction Ciputra World Surabaya, pada 27 April 2024, pukul 14.30 WIB.

Karena itu, Anda warga Surabaya jangan sampai ketinggalan acara ini karena tidak ada pungutan biaya apapun alias gratis! 

Meet and Greet Layar Drama RCTI di Surabaya. (Foto: MNC Media)

Saksikan terus Layar Drama RCTI Aku Mencintaimu karena Allah, Cinta Berakhir Bahagia,  dan Cinta Tanpa Karena di RCTI kanal digital 41 UHF untuk area Surabaya. Pasang STB/TV digital dan arahkan antena ke pemancar RCTI.

Gunakan STB, antena, kabel dan konektor yang berfungsi dengan baik. Jika mengalami gangguan digital, Anda dapat menghubungi Layanan Solusi Digital di nomor 08569003900 atau ikuti akun Instagram @officialRCTI.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/598/3175462/emang_boleh-XhVg_large.jpg
Emang Boleh? Program Baru RCTI yang Siap Bongkar Hal Viral dengan Cara Anti-Bosan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/598/3144997/mega_film_tv-6ap5_large.jpg
5 Mega Film TV RCTI untuk Liburan Seru Penuh Tawa, Cinta, dan Horor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/598/3142824/mega_film-gf5G_large.jpg
Shinchan hingga Lukisan Berdarah, Deretan Film Spesial Liburan di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/598/3134481/kartun_rcti-HYBL_large.jpg
3 Kartun Favorit RCTI di Pagi Hari, KIKO hingga Titus the Detective
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/598/3134392/infotainment_rcti-Z6VH_large.jpg
Informasi Dunia Hiburan dan Update Selebriti Terpanas di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/598/3130487/mencintaimu_sekali_lagi-bK0Z_large.jpg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 109-110
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement