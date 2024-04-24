Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Park Hae Soo Digaet Bintangi Drama Baru Jeon Do Yeon dan Kim Go Eun

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |21:49 WIB
Park Hae Soo Digaet Bintangi Drama Baru Jeon Do Yeon dan Kim Go Eun
Park Hae Soo digaet bintangi drama baru Jeon Do Yeon dan Kim Go Eun. (Foto: Instagram/@haesoopark_official)
SEOUL - Aktor Park Hae Soo digaet untuk membintangi drama baru Jeon Do Yeon dan Kim Go Eun, The Price of Confession. Kabar tersebut kemudian dikonfirmasi agensi sang aktor, BH Entertainment. 

“Sang aktor mendapat tawaran untuk membintangi The Price of Confession. Saat ini, dia tengah mempertimbangkan tawaran tersebut,” kata agensi tersebut seperti dikutip dari Starnews Korea, pada Rabu (24/4/2024). 

Drama The Price of Confession berkisah tentang dua perempuan yang terhubung satu sama lain karena sebuah kasus pembunuhan. Serial tersebut akan digarap oleh Lee Jung Hyo, sutradara Crash Landing on You

Jeon Do Yeon dan Kim Go Eun digaet membintangi drama tersebut, pada Desember 2023. Do Yeon berperan sebagai Ahn Yoon Soo, seorang guru seni yang depresi setelah kehilangan suaminya. 

Park Hae Soo digaet bintangi drama baru Jeon Do Yeon dan Kim Go Eun. (Foto: Soompi)

Kim Go Eun dipercaya untuk berperan sebagai seorang psikopat misterius bernama Mo Eun. Sedangkan Park Hae Soo mempertimbangkan untuk berperan sebagai Baek Dong Hoon, seorang jaksa di Kejaksaan Distrik Seoul Northern.

Baek Dong Hoon digambarkan sebagai pria rajin dengan intuisi tajam. Pekerjaannya sebagai jaksa memaksanya untuk bolak-balik antara lokasi kejadian perkara dan kantor polisi.* 

(SIS)

