JAKARTA - Sinopsis film Mile 22 akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Mile 22 adalah sebuah film thriller aksi mata-mata Amerika Serikat tahun 2018 yang disutradarai oleh Peter Berg dan ditulis oleh Lea Carpenter, dari sebuah cerita oleh Carpenter dan Graham Roland.

Film ini dibintangi oleh Mark Wahlberg, Iko Uwais, John Malkovich, Lauren Cohan, dan Ronda Rousey. Cerita film mengikuti unit CIA rahasia elit yang terdiri dari petugas paramiliter dari Cabang Ground Divisi Kegiatan Khusus, yang harus mengawal seorang aset berprioritas tinggi, seorang polisi nakal, sejauh 22 mil ke titik evakuasi sambil diburu oleh pemerintah.

Menurut Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan 23% berdasarkan 192 ulasan dan rating rata-rata 4,2/10.

Petugas CIA James Silva memimpin unit rahasia elit CIA Special Activities Division, kode-nama Overwatch, untuk menyusup ke rumah aman Federal Security Service (FSB) Rusia di Amerika Serikat. Di bawah pengawasan James Bishop, misi Overwatch adalah untuk menemukan dan menghancurkan pengiriman caesium sebelum zat yang sangat beracun tersebut dapat dijadikan senjata untuk membunuh ribuan orang.

Unit tersebut membunuh para penghuni, sementara Agen Overwatch Alice Kerr terluka. Salah satu dari Rusia, seorang berusia 18 tahun bernama Anatole Kuragin, jatuh dari jendela selama ledakan setelah gagal menyelamatkan caesium. Silva mengeksekusi Kuragin meskipun ia memohon, dan semua orang melarikan diri.

Enam belas bulan kemudian, petugas polisi Indocarr (negara fiksi yang terinspirasi dari Indonesia) Li Noor menyerah di Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk bernegosiasi mendapatkan jalan keluar dari negara tersebut dengan pertukaran informasi mengenai caesium yang tersisa. Kerr menjamin kehandalan Noor sebagai aset, tetapi ia menolak untuk mengungkapkan kata sandi ke dalam sebuah disk yang terenkripsi dan akan hancur sendiri sampai ia aman di pesawat.

Sementara Noor sedang diuji, Kerr mencoba untuk menyelesaikan masalah keluarganya. Axel, yang memimpin tim dari Badan Intelijen Negara Indocarr, tiba di kedutaan besar dan menuntut agar Noor diserahkan saat Noor membela diri dari upaya pembunuhan oleh agen pemerintah Indocarr. Agen Overwatch Sam Snow dan Kerr tiba, terkejut dengan kepiawaiannya dalam pertempuran, mengetahui bahwa Noor dulunya adalah Pasukan Khusus Indocarr.

Silva setuju untuk membawa Noor ke pesawat yang berjarak 22 mil. Noor mengungkapkan bahwa ia membelot terhadap pemerintah korup Indocarr karena telah membunuh keluarganya. Feed surveilans Bishop tiba-tiba mati, kemudian menyala kembali.

