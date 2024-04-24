Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Film Dokumenter Raisa Harta Tahta Raisa Tayang Mulai 6 Juni 2024

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |08:05 WIB
Film Dokumenter Raisa <i>Harta Tahta Raisa</i> Tayang Mulai 6 Juni 2024
Film dokumenter Raisa, 'Harta Tahta Raisa' tayang 6 Juni 2024 (Foto: Instagram/raisa6690)
A
A
A

JAKARTA - Raisa siap merilis film dokumenternya bertajuk 'Harta Tahta Raisa'. Rencananya film garapan rumah produksi Imajinari itu akan tayang pada 6 Juni mendatang dan disutradarai oleh Soleh Solihun.

Raisa pun mengungkapkan perasaannya saat film dokumenter tentang perjalanan kariernya ini dibuat.

“Waktu dibilang ini dokumenter tentang aku, aduh jangan deh, malu. Apakah cukup menarik. Apakah film inj bisa menginspirasi. Kira-kota cukup gak ya. Dan akhirnya ngobrol sama kang Soleh dan akhirnya pede,” jelas Raisa saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 23 April 2024.

Raisa (Annastasya)

Film dokumenter Raisa, 'Harta Tahta Raisa' tayang 6 Juni 2024 (Foto: Annastasya/MPI)


Film Harta Tahta Raisa ini akan menceritakan perjalanan karier sosok Raisa yang dibalut bumbu komedi dan drama.

Film dokumenter ini juga mengajak penonton melihat perjuangan Raisa hingga bisa menggelar konser tunggal di Gelora Bung Karno, Jakarta beberapa waktu lalu.

Soleh yang turut menggarap film ini mengungkap alasannya menggarap dokumenter Raisa. Ia mengatakan sudah mengikuti perjalanan karier Raisa sejak awal.

“Kenapa gue mau, gue tidak mau menggarap musisi yang tidak bagus. Plus gue mengikuti perjalanan karier Raisa. Ada ikatan emosional juga,” jelas Soleh.

