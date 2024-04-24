Tom Holland Akan Kembali Jadi Spider-Man di Film Keempat

LOS ANGELES - Tom Holland memastikan dirinya akan kembali menjadi Spider-Man. Holland akan membintangi seri keempat film Spider-Man. Sebelumnya, Holland telah telah memerankan Peter Parker dalam tiga film Marvel Cinematic Universe, Homecoming (2017), Far From Home (2019), dan No Way Home (2021).

Selain itu, Tom Holland juga muncul sebagai Spider-Man di film Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War, dan Avengers: Endgame.

Keterlibatan Tom Holland dalam film lanjutan Spider-Man disampaikan langsung oleh Tom Holland saat tampil di Sands International Film Festival di St. Andrews, Skotlandia. Holland mengungkap bahwa Spider-Man telah menjadi bagian dari hidupnya sehingga dirinya merasa ingin selalu terhubung dengan Spider-Man.

"Jawaban sederhananya adalah saya selalu ingin membuat film Spider-Man. Saya berutang hidup dan karier saya kepada Spider-Man. Jadi jawaban sederhananya adalah ya. Saya selalu ingin berbuat lebih banyak," ujar Tom Holland dilansir dari NME, Rabu (24/4/2024).

Tentu saja Tom Holland dan tim yang akan terlibat dalam film keempat Spider-Man ini ingin menghadirkan cerita lanjutan yang memuaskan penonton. Sehingga, mereka akan berusaha keras untuk menyuguhkan yang terbaik.

“Kami memiliki orang-orang terbaik dalam bisnis ini yang berupaya mewujudkan apa pun ceritanya. Namun sebelum kita berhasil memecahkannya, kita masih mempunyai warisan yang harus dilindungi. Film ketiga sangat spesial dalam banyak hal sehingga kami perlu memastikan bahwa kami melakukan hal yang benar," ungkapnya.

