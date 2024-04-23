Luna Maya Ungkap Tanggal Jadiannya dengan Maxime Bouttier, Ternyata Sudah Setahun

JAKARTA - Luna Maya secara terang-terangan mengungkapkan tanggal diresmikannya hubungan asmaranya dengan Maxime Bouttier. Bahkan hubungan mereka kini sudah genap satu tahun berjalan.

Diketahui, dua sejoli ini kerap memamerkan kebersamaan tapi tak pernah mengungkap sejak kapan keduanya menjalin hubungan asmara. Rupanya, Luna Maya dan Maxime resmi berpacaran tepat di hari ulang tahun Maxime yang ke-30 pada 22 April 2023.

BACA JUGA: Luna Maya Curhat Soal Ujian Berat Selama Bekerja Secara Jujur

Kala itu Luna Maya menghadiri perayaan ulang tahun Maxime sehingga netizen menduga keduanya sedang dekat.

Di tahun ini, Luna Maya pun kembali merayakan ulang tahun Maxime yang genap berusia 31 tahun. Dia kejutan dengan membawa kue lengkap dengan lilin di atasnya.

Hal ini terlihat dari unggahan di akun TikTok Luna Maya. Dalam video itu, Luna Maya membawakan sebuah kue berwarna putih dan menyanyikan lagu ulang tahun untuk Maxime.

Luna Maya ungkap tanggal jadiannya dengan Maxime Bouttier (Foto: Instagram/lunamaya)

Setelah Maxime meniup lilin dan mengungkap harapan di usianya yang baru, Luna Maya mendadak mengucapkan 'Happy Anniversary' yang berarti memperingati satu tahun hubungan asmara mereka.

"Happy birthday and, happy anniversary," tutur Luna Maya dari TikTok @lunamaya, Selasa, (23/4/2024).

Setelah itu, keduanya duduk berdampingan dengan kue ulang tahun yang berada di hadapan mereka. Luna pun mengungkap harapan dan doa terbaik untuk kekasihnya.

BACA JUGA: Reaksi Maxime Bouttier Dapat Pernyataan Cinta dari Luna Maya

"Pokoknya semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai, karirnya tambah baik, sukses cuan lebih banyak, lebih dewasa," ungkapnya.

Uniknya, pasangan ini kembali membahas soal anniversary mereka. Luna dan Maxime ternyata memiliki pendapat yang berbeda soal tanggal jadian mereka. Maxime mengira bahwa mereka sudah resmi jadian pada bulan Desember 2022 sedangkan Luna merasa mereka baru resmi jadian di bulan April 2023 saat mereka pertama kali membagikan foto-foto kebersamaan di perayaan ulang tahun Maxime.