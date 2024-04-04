Luna Maya Curhat Soal Ujian Berat Selama Bekerja Secara Jujur

JAKARTA - Luna Maya mengunggah curhatan hatinya melalui Instastory di akun instagram miliknya @lunamaya. Dalam curhatannya, kekasih Maxime Bouttier ini menyinggung soal ujian bekerja jujur dengan apapun, termasuk menjadi pengusaha.

Padahal Luna Maya diketahui salah satu artis cukup sukses di Tanah Air dan telah menorehkan sejumlah prestasi selama berkecimpung di dunia hiburan sejak 1999 silam.

"Cuma mau bilang, jadi pengusaha, jadi apapun itu kalau kerja bener, susah banget ya Allah, ujian banyak banget," tulis Luna Maya dalam Instastorynya.

Walaupun diterpa sejumlah ujian, bintang film horor Suzzanna: Malam Jumat Kliwon ini mendoakan agar siapapun diberikan kekuatan dan ketabahan menghadapi lika-liku kehidupan. Dia juga berharap selalu diberikan rezeki agar dirinya dapat mencukupi kehidupan dan membantu keluarga, sekaligus mewujudkan cita-citanya belum tercapai sejauh ini.

Luna Maya curhat soal ujian berat selama bekerja jujur (Foto: Instagram/lunamaya)

"Semoga kita semua sedang usaha buat mencukupi kehidupan dan membantu keluarga, mengejar mimpi bisa diberikan kekuatan. Doaain aku juga ya temans #kuatttyukkuatttt," tutup Luna Maya.

Sebagai informasi, Luna Maya memulai karirnya dunia hiburan sejak tahun 1999 dengan menjadi model cover majalah Aneka Yess! 1999, dan mendapat juara Favorit yaitu juara #3 bersama satu angkatan pada saat itu yakni Fanny Fabriana dan Fera Feriska. Tak lama dari situ, Luna Maya dipilih sebagai model video klip sejumlah lagu band-band ternama seperti Naff, Sheila On 7, ST 12 serta beberapa lagu-lagu lainnya.

Dari situ karier Luna Maya semakin menanjak dan akhirnya terjun debut didunia akting pada tahun 2004 lewat film "30 Hari Mencari Cinta" yang disutradarai oleh Upi Avianto. Bahkan di beberapa kesempatan, Luna Maya juga sempat mencoba peruntungan di dunia tarik suara dan kala itu sempat menyumbangkan suaranya dalam lagu tema Euro 2008 berjudul Play, bersama Dewi Sandra dan Sandra Dewi.

