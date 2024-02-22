Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Reaksi Maxime Bouttier Dapat Pernyataan Cinta dari Luna Maya

Pasopati Baladika , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |11:55 WIB
Reaksi Maxime Bouttier Dapat Pernyataan Cinta dari Luna Maya
Reaksi Maxime Bouttier dapat pernyataan cinta dari Luna Maya dalam THECALL. (Foto: Instagram/@lunamaya)
JAKARTA - Luna Maya menjadi bintang tamu episode terbaru segmen #THECALL dari channel YouTube Boy William. Dalam kesempatan itu, dia ngobrol dengan keluarga dan kekasihnya, Maxime Bouttier

Video berjudul Maxime Enggak Nyangka Luna Maya Ngomong Ini Ditelepon tersebut memperlihatkan sang aktris mengungkapkan rasa cinta dan kebanggaannya kepada orang-orang terdekatnya.

Luna Maya mengungkapkan, keluarga merupakan hal penting baginya. Namun saat ditanya kapan terakhir menyatakan cinta kepada keluarga, aktris 40 tahun itu tertawa dan terdiam sejenak. 

“(Aku mengatakan cinta) dengan cara yang berbeda. Mereka juga mengungkap (rasa cinta mereka ke aku) dengan cara mereka,” katanya. 

Dalam percakapan dengan saudara-saudaranya, Luna Maya mengungkapkan rasa cinta dan perhatiannya. Dia juga secara gamblang menyampaikan rasa bangganya terhadap saudara-saudaranya. 

Reaksi Maxime Bouttier dapat pernyataan cinta dari Luna Maya dalam THECALL. (Foto: MNC Media)

Namun ada momen menyentuh ketika Luna Maya menelepon sang kekasih, Maxime Bouttier. “Aku cuma mau kamu tahu kalau aku bangga sama kamu. Kamu orang yang memberikan impact besar dalam hidup aku,” ungkapnya.

Maxime Bouttier yang awalnya bingung dengan ucapan Luna, akhirnya menerima dengan hangat kejujuran sang kekasih. “Apa yang terjadi? Apa kamu melihat sesuatu? I love you too baby. Aku akan segera ketemu kamu,” katanya. 

