Reaksi Maxime Bouttier Dapat Pernyataan Cinta dari Luna Maya

JAKARTA - Luna Maya menjadi bintang tamu episode terbaru segmen #THECALL dari channel YouTube Boy William. Dalam kesempatan itu, dia ngobrol dengan keluarga dan kekasihnya, Maxime Bouttier.

Video berjudul Maxime Enggak Nyangka Luna Maya Ngomong Ini Ditelepon tersebut memperlihatkan sang aktris mengungkapkan rasa cinta dan kebanggaannya kepada orang-orang terdekatnya.

BACA JUGA: Ardina Rasti Ungkap Dukungan Luna Maya saat Dirinya Hadapi Kasus Penganiayaan

Luna Maya mengungkapkan, keluarga merupakan hal penting baginya. Namun saat ditanya kapan terakhir menyatakan cinta kepada keluarga, aktris 40 tahun itu tertawa dan terdiam sejenak.

“(Aku mengatakan cinta) dengan cara yang berbeda. Mereka juga mengungkap (rasa cinta mereka ke aku) dengan cara mereka,” katanya.

Dalam percakapan dengan saudara-saudaranya, Luna Maya mengungkapkan rasa cinta dan perhatiannya. Dia juga secara gamblang menyampaikan rasa bangganya terhadap saudara-saudaranya.

BACA JUGA: Adu Modal Nyaleg Opie Kumis dengan Dede Sunandar

Namun ada momen menyentuh ketika Luna Maya menelepon sang kekasih, Maxime Bouttier. “Aku cuma mau kamu tahu kalau aku bangga sama kamu. Kamu orang yang memberikan impact besar dalam hidup aku,” ungkapnya.

Maxime Bouttier yang awalnya bingung dengan ucapan Luna, akhirnya menerima dengan hangat kejujuran sang kekasih. “Apa yang terjadi? Apa kamu melihat sesuatu? I love you too baby. Aku akan segera ketemu kamu,” katanya.