HOME CELEBRITY TV SCOOP

Bahagianya Slyvia Fully Bertemu Fans di Bandung: Masya Allah, Banyak Banget

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |21:22 WIB
Bahagianya Slyvia Fully Bertemu Fans di Bandung: Masya Allah, Banyak Banget
Bahagianya Sylvia Fully bertemu fans di Bandung. (Foto: Instagram/@sylvia_fully88)
A
A
A

BANDUNG - Slyvia Fully menjadi salah satu aktris yang hadir dalam Meet and Greet Layar Drama RCTI yang digelar di Downtown Walk Sumarecon Mall Bandung, Jawa Barat, pada 20 April 2024. 

Pemeran Hana dalam sinetron Doa di Langit Malam ini mengaku senang bisa bertemu langsung dengan penggemar di Bandung. "Acaranya seru banget," ujarnya antusias.

Slyvia mengungkapkan, dirinya dan pemain Doa di Langit Malam lainnya rela menunda syuting demi bisa menyapa penggemar mereka di Bandung. 

"Hari ini kebetulan kami tidak syuting. Bela-belain ke Bandung demi menyapa para fans. Masya Allah, enggak menyangka ternyata banyak banget yang datang," ujar sang aktris menambahkan. 

