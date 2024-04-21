Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Rully Fiss Rela Lakoni Berbagai Profesi demi Cuan dalam Arab Maklum 2

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |14:30 WIB
Rully Fiss Rela Lakoni Berbagai Profesi demi Cuan dalam <i>Arab Maklum 2</i>
Rully Fiss rela lakoni berbagai profesi demi cuan dalam Arab Maklum 2. (Foto: Vision+)
JAKARTA - Rully Fiss menjadi salah satu pemain dalam series terbaru Vision+, Arab Maklum 2. Dalam series ini, dia menghidupkan karakter Ruben, seorang tukang pijat, pedagang, dan pelatih surfing di Bali.

Ruben digambarkan sebagai karakter unik yang absurd. Ia selalu berusaha mencari penghasilan tambahan demi membiayai hidupnya. Kehadiran Ruben di series ini dijamin akan membawa nuansa baru dan mengundang tawa penonton.

"Ruben itu orangnya absurd, tapi lucu dan pekerja keras. Dia rela melakoni berbagai pekerjaan untuk bisa bertahan hidup," ungkap Rully Fiss kepada tim Vision+.

Sang aktor juga mengaku, sangat penasaran dengan karakter Umi Laela yang diperankan Dhawiya Zaida. Bahkan jika diizinkan bertukar peran, dia mengaku, sangat ingin berperan sebagai Umi Laela.

"Karena hidup Umi Laela ini enak banget. Dia otoriter, suka mengatur orang, dan bebas marahin orang," katanya.

Series Arab Maklum 2. (Foto: Vision+)

Rully Fiss yakin, Arab Maklum 2 akan memberikan hiburan yang lebih segar dan menarik bagi para penontonnya. Dengan cerita lebih seru dan karakter yang unik, series ini diprediksi akan meraih kesuksesan serupa seperti season pertamanya. 

Series yang diarahkan Martin Anugrah ini berkisah tentang kehidupan keluarga Arab yang berusaha untuk tetap teguh pada budaya Arab di tengah suasana liburan di Bali yang penuh godaan.

Halaman:
1 2
