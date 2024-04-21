Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Series Arab Maklum 2 Dipastikan Lebih Pecah dari Season 1

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |13:31 WIB
Series <i>Arab Maklum 2</i> Dipastikan Lebih Pecah dari Season 1
Series Arab Maklum 2 dipastikan lebih pecah dibandingkan season pertama. (Foto: Vision+)
JAKARTAVision+ menggelar screening serial Arab Maklum 2 di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta Pusat, pada 19 April 2024. Acara tersebut dihadiri Clarissa Tanoesoedibjo selaku Managing Director Vision+ serta tim produksi Arab Maklum 2.

Turut hadir pula Martin Anugrah, sutradara Arab Maklum 2 serta deretan aktor terbaiknya seperti Dhawiya Zaida, Usamah Harbatah, Rachel Patricia, Kinaryosih, Rully Fiss, dan model Patricia Gouw.

Vision+ menggarap sekuel Arab Maklum setelah series pertamanya mendapat animo luar biasa dengan lebih dari 12 juta penonton. Clarissa bahkan menjanjikan, musim kedua serial populer ini akan jauh lebih 'pecah'. 

“Karena saya mengikuti semua prosesnya, dari praproduksi, editing, hingga pascaproduksi. Musim kedua ini, menurut saya, akan lebih pecah karena komedinya jauh lebih kental,” ujar Clarissa Tanoesoedibjo.

Martin Anugrah selaku sutradara Arab Maklum 2 mengaku, sangat puas dengan hasil Arab Maklum 2. Dia berharap, akan lebih banyak orang yang menonton dan merekomendasikan serial tersebut.

Screening Arab Maklum 2 di iNews Hall, Jakarta Pusat, pada 19 April 2024. (Foto: MNC Portal Indonesia)

“Setelah melihat proses editing dan hasil akhir, saya sangat suka. Saya yakin season kedua ini akan lebih pecah dari season pertama. Harapannya, setiap orang yang menonton Arab Maklum 2 akan suka dan merekomendasikannya pada orang lain,” ujar sang sutradara.

Karena itu, jangan lewatkan Arab Maklum 2 yang akan memulai debutnya di Vision+, pada 26 April 2024. Unduh dan update aplikasinya di Play Store dan App Store di sini atau silakan mengakses laman www.visionplus.id.

