Rafathar Tegur Nagita Slavina yang Beri Minuman Bekas ke Pengasuh

JAKARTA - Putra sulung Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Rafathar Malik Ahmad, menjadi perhatian publik. Bukan karena ketampanannya yang kerap disebut mirip sejumlah artis Korea, kali ini sikap bocah 8 tahun itu yang cukup tegas membuat netizen kagum.

Dalam video yang beredar, Rafathar terlihat menegur sang ibunda lantaran memberi minuman yang telah dicicipinya kepada pengasuh sang adik, Sus Rini.

BACA JUGA: Wajah Rafathar Kena Cakar Rayyanza saat Berkelahi di Momen Lebaran

"Ini buat Lala (Mbak Lala)," ujar Gigi sambil mencicipi minuman ditangannya.

Tak lama, Gigi pun menyodorkan minuman tersebut ke arah Raffi dan meminta suaminya mencobanya. Setelahnya, ia pun menukar minuman yang ada ditangan Sus Rini.

"Sus tolong," ujar Gigi sambil tersenyum.

Rafathar tegur Nagita Slavina (Foto: Instagram/raffinagita1717)





Melihat Gigi memberikan minuman yang telah dicicipinya pada Sus Rini, Rafathar pun langsung memberikan teguran.

"Mama beli itu (minuman), cuma (dicicip sedikit), langsung dikasih ke Sus," ujar Rafathar.

"Nggak, nanti mama minum lagi," timpal Gigi.

Seolah tak mendengarkan ucapan sang ibu, Rafathar pun kembali melanjutkan ocehannya dan menyebut bahwa bobot tubuh pengasuhnya, Mbak Lala, menjadi naik karena sering kali diberi makanan yang hanya dicicipi oleh Gigi.

"Mbak Lala jadi gede karena Mama selalu kasih makanan-makanan (yang sudah dicicipi sedikit oleh Gigi) ke Mbak Lala," tutur Rafathar.

Video Rafathar menegur Gigi sontak ramai dikomentari netizen. Bahkan tak sedikit yang memuji sikap Rafathar yang cukup peka dengan kebiasaan burung sang ibu.