Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rafathar Tegur Nagita Slavina yang Beri Minuman Bekas ke Pengasuh

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |07:45 WIB
Rafathar Tegur Nagita Slavina yang Beri Minuman Bekas ke Pengasuh
Rafathar tegur Nagita Slavina (Foto: Instagram/raffinagita1717)
A
A
A

JAKARTA - Putra sulung Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Rafathar Malik Ahmad, menjadi perhatian publik. Bukan karena ketampanannya yang kerap disebut mirip sejumlah artis Korea, kali ini sikap bocah 8 tahun itu yang cukup tegas membuat netizen kagum.

Dalam video yang beredar, Rafathar terlihat menegur sang ibunda lantaran memberi minuman yang telah dicicipinya kepada pengasuh sang adik, Sus Rini. 

"Ini buat Lala (Mbak Lala)," ujar Gigi sambil mencicipi minuman ditangannya.

Tak lama, Gigi pun menyodorkan minuman tersebut ke arah Raffi dan meminta suaminya mencobanya. Setelahnya, ia pun menukar minuman yang ada ditangan Sus Rini.

"Sus tolong," ujar Gigi sambil tersenyum.

Rafathar tegur Nagita Slavina (Foto: Instagram/raffinagita1717)


Melihat Gigi memberikan minuman yang telah dicicipinya pada Sus Rini, Rafathar pun langsung memberikan teguran.

"Mama beli itu (minuman), cuma (dicicip sedikit), langsung dikasih ke Sus," ujar Rafathar.

"Nggak, nanti mama minum lagi," timpal Gigi.

Seolah tak mendengarkan ucapan sang ibu, Rafathar pun kembali melanjutkan ocehannya dan menyebut bahwa bobot tubuh pengasuhnya, Mbak Lala, menjadi naik karena sering kali diberi makanan yang hanya dicicipi oleh Gigi.

"Mbak Lala jadi gede karena Mama selalu kasih makanan-makanan (yang sudah dicicipi sedikit oleh Gigi) ke Mbak Lala," tutur Rafathar.

Video Rafathar menegur Gigi sontak ramai dikomentari netizen. Bahkan tak sedikit yang memuji sikap Rafathar yang cukup peka dengan kebiasaan burung sang ibu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/14/33/3138788/rafathar_malik_ahmad-wi8l_large.jpg
Kocak, Rafathar Laporkan Nagita Slavina ke Dedi Mulyadi karena Malas Mandi: Kirim ke Barak Militer Kang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/33/3087816/rafathar-AMcZ_large.jpg
Rafathar Girang Dikunjungi Nathan Tjoe-A-On dan Kekasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/33/3012254/rafathar-dan-mikhayla-bakrie-dijodohkan-netizen-usai-kedapatan-ngobrol-bareng-XnZU4OnOs6.jpg
Rafathar dan Mikhayla Bakrie Dijodohkan Netizen Usai Kedapatan Ngobrol Bareng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/24/33/2926272/mbak-lala-ngamuk-rafathar-diolok-olok-saat-rans-nusantara-fc-kalah-Z9QeUHDJij.jpeg
Mbak Lala Ngamuk, Rafathar Diolok-olok saat Rans Nusantara FC Kalah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/09/33/2880033/ditonjok-teman-rafathar-langsung-latihan-tinju-RHehOPdVkV.jpeg
Ditonjok Teman, Rafathar Langsung Latihan Tinju
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/15/33/2864581/cipung-beri-kejutan-spesial-untuk-rafathar-yang-berulang-tahun-ke-8-cY90SXulaF.jpg
Cipung Beri Kejutan Spesial untuk Rafathar yang Berulang Tahun ke-8
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement