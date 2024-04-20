Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Kehadiran Lesti Kejora dan Rizky Billar di Meet and Greet Pemain Sinetron RCTI di Bandung, Disambut Riuh

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |20:06 WIB
Kehadiran Lesti Kejora dan Rizky Billar di Meet and Greet Pemain Sinetron RCTI di Bandung, Disambut Riuh
Lesti Kejora dan Rizky Billar hadiri meet & greet sinetron RCTI di Bandung (Foto: Agung Bakti/MPI)
A
A
A

BANDUNG - Lesti Kejora dan Rizky Billar hadir dalam acara Meet and Greet Pemeran Sinetron RCTI. Berlangsung di Downtown Walk Sumarecon Mall Bandung, Sabtu (20/4/2024), Lesti dan Billar hadir sebagai bintang sinetron Aku Mencintaimu Karena Allah.

Kehadiran pasangan ini pun disambut riuh oleh ratusan fans yang telah menunggu kehadiran mereka.

Dalam acara ini, Billar mengungkapkan pengalamannya selama berperan sebagai Raja. Dia mengaku, sering mendapat omelan dari emak-emak.

"Saya (sebagai Raja) sering dikatain sama ibu-ibu, 'Raja gimana sih kamu tuh Raja, katanya kaya tapi ko bloon'," ucap Billar.

Meski begitu, Billar meyakini jika nantinya karakter Raja ini akan disukai oleh emak-emak.

"Saya kira di beberapa episode ke depan, para penonton bakalan mulai beralih. Awalnya kesel banget sama si Raja, bakalan jadi karakter yang disukai," ungkapnya.

Meet and Greet RCTI di Bandung

Lesti Kejora dan Rizky Billar hadiri meet & greet sinetron RCTI di Bandung (Foto: Agung Bakti/MPI)


"Sekarang masih di fase pada kesel pada Raja, tapi beberapa hari ke belakang syuting itu Raja bener-bener berubah jadi sosok yang ibu-ibu idamkan," tambahnya.

Walaupun sibuk syuting, Billar dan Lesti memiliki cara untuk tetap bisa membagi waktu bersama anak-anak mereka.

"Kita sebelumnya udah ngatur jadwal syuting juga, biar cepet selesai jadi masih ada waktu bareng anak. Beberapa waktu juga kita ajak main anak ke set lokasi juga," imbuhnya.

"Jadi kalau untuk bagi waktu, itulah cara kita bagi waktu. Karena kita sebagai orang tua, orang tua muda khususnya emang tidak boleh melewatkan kesempatan tumbuh kembang anak saat ini," sambungnya.

Sementara itu, Lesti yang berperan sebagai Arsy mengaku dibuat penasaran dengan alur cerita sinetron Aku Mencintaimu Karena Allah di setiap episodenya. Lesti mengungkapkan, karakter Raja yang diperankan oleh Rizky Billar adalah sosok yang bucin. Menurutnya, sifat antagonis Raja hanya tertuju kepada Arsy saja.

"Jujur bukan hanya penonton di rumah yang penasaran dengan cerita kelanjutan seperti apa, tapi kita berdua pun setiap kali syuting itu penasaran, kita berdua pun greget sama karakter di sinetron ini," kata Lesti.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/598/3175462/emang_boleh-XhVg_large.jpg
Emang Boleh? Program Baru RCTI yang Siap Bongkar Hal Viral dengan Cara Anti-Bosan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/598/3144997/mega_film_tv-6ap5_large.jpg
5 Mega Film TV RCTI untuk Liburan Seru Penuh Tawa, Cinta, dan Horor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/598/3142824/mega_film-gf5G_large.jpg
Shinchan hingga Lukisan Berdarah, Deretan Film Spesial Liburan di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/598/3134481/kartun_rcti-HYBL_large.jpg
3 Kartun Favorit RCTI di Pagi Hari, KIKO hingga Titus the Detective
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/598/3134392/infotainment_rcti-Z6VH_large.jpg
Informasi Dunia Hiburan dan Update Selebriti Terpanas di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/598/3130487/mencintaimu_sekali_lagi-bK0Z_large.jpg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 109-110
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement