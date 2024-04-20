Kehadiran Lesti Kejora dan Rizky Billar di Meet and Greet Pemain Sinetron RCTI di Bandung, Disambut Riuh

BANDUNG - Lesti Kejora dan Rizky Billar hadir dalam acara Meet and Greet Pemeran Sinetron RCTI. Berlangsung di Downtown Walk Sumarecon Mall Bandung, Sabtu (20/4/2024), Lesti dan Billar hadir sebagai bintang sinetron Aku Mencintaimu Karena Allah.

Kehadiran pasangan ini pun disambut riuh oleh ratusan fans yang telah menunggu kehadiran mereka.

Dalam acara ini, Billar mengungkapkan pengalamannya selama berperan sebagai Raja. Dia mengaku, sering mendapat omelan dari emak-emak.

"Saya (sebagai Raja) sering dikatain sama ibu-ibu, 'Raja gimana sih kamu tuh Raja, katanya kaya tapi ko bloon'," ucap Billar.

Meski begitu, Billar meyakini jika nantinya karakter Raja ini akan disukai oleh emak-emak.

"Saya kira di beberapa episode ke depan, para penonton bakalan mulai beralih. Awalnya kesel banget sama si Raja, bakalan jadi karakter yang disukai," ungkapnya.

Lesti Kejora dan Rizky Billar hadiri meet & greet sinetron RCTI di Bandung (Foto: Agung Bakti/MPI)





"Sekarang masih di fase pada kesel pada Raja, tapi beberapa hari ke belakang syuting itu Raja bener-bener berubah jadi sosok yang ibu-ibu idamkan," tambahnya.

Walaupun sibuk syuting, Billar dan Lesti memiliki cara untuk tetap bisa membagi waktu bersama anak-anak mereka.

"Kita sebelumnya udah ngatur jadwal syuting juga, biar cepet selesai jadi masih ada waktu bareng anak. Beberapa waktu juga kita ajak main anak ke set lokasi juga," imbuhnya.

"Jadi kalau untuk bagi waktu, itulah cara kita bagi waktu. Karena kita sebagai orang tua, orang tua muda khususnya emang tidak boleh melewatkan kesempatan tumbuh kembang anak saat ini," sambungnya.

Sementara itu, Lesti yang berperan sebagai Arsy mengaku dibuat penasaran dengan alur cerita sinetron Aku Mencintaimu Karena Allah di setiap episodenya. Lesti mengungkapkan, karakter Raja yang diperankan oleh Rizky Billar adalah sosok yang bucin. Menurutnya, sifat antagonis Raja hanya tertuju kepada Arsy saja.

"Jujur bukan hanya penonton di rumah yang penasaran dengan cerita kelanjutan seperti apa, tapi kita berdua pun setiap kali syuting itu penasaran, kita berdua pun greget sama karakter di sinetron ini," kata Lesti.