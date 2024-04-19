Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah Episode 19 April 2024

JAKARTA - Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah episode 19 April 2024 bercerita tentang Raja yang mengantarkan Rani sampai di depan kafenya setelah perempuan itu berpura-pura sakit.

Momen Raja mengantarkan Rani tersebut dilihat oleh adik iparnya, Diaz. Dia merasa geram dan berpikir bahwa Raja masih berhubungan dengan perempuan lain meski telah menikah dengan Arsy.

Setelah melihat kebersamaan Raja dan Rani, Diaz menjadi bimbang apakah harus memberitahukan hal itu kepada ibunya atau tidak. Dia khawatir, jika sang ibu tahu masalah tersebut maka dia akan kembali syok.

Di sisi lain, Raja memberikan hadiah berupa ruko lengkap dengan sepuluh mesin cuci untuk usaha laundry sang mertua, Dahlia. Namun Diaz menilai, hal itu dilakukannya hanya untuk menutupi hubungannya dengan Rani.