Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah Episode 19 April 2024

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |18:05 WIB
Sinopsis <i>Aku Mencintaimu karena Allah</i> Episode 19 April 2024
Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah episode 19 April 2024. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah episode 19 April 2024 bercerita tentang Raja yang mengantarkan Rani sampai di depan kafenya setelah perempuan itu berpura-pura sakit.

Momen Raja mengantarkan Rani tersebut dilihat oleh adik iparnya, Diaz. Dia merasa geram dan berpikir bahwa Raja masih berhubungan dengan perempuan lain meski telah menikah dengan Arsy.

Setelah melihat kebersamaan Raja dan Rani, Diaz menjadi bimbang apakah harus memberitahukan hal itu kepada ibunya atau tidak. Dia khawatir, jika sang ibu tahu masalah tersebut maka dia akan kembali syok.

Di sisi lain, Raja memberikan hadiah berupa ruko lengkap dengan sepuluh mesin cuci untuk usaha laundry sang mertua, Dahlia. Namun Diaz menilai, hal itu dilakukannya hanya untuk menutupi hubungannya dengan Rani.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/598/3175462/emang_boleh-XhVg_large.jpg
Emang Boleh? Program Baru RCTI yang Siap Bongkar Hal Viral dengan Cara Anti-Bosan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/598/3144997/mega_film_tv-6ap5_large.jpg
5 Mega Film TV RCTI untuk Liburan Seru Penuh Tawa, Cinta, dan Horor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/598/3142824/mega_film-gf5G_large.jpg
Shinchan hingga Lukisan Berdarah, Deretan Film Spesial Liburan di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/598/3134481/kartun_rcti-HYBL_large.jpg
3 Kartun Favorit RCTI di Pagi Hari, KIKO hingga Titus the Detective
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/598/3134392/infotainment_rcti-Z6VH_large.jpg
Informasi Dunia Hiburan dan Update Selebriti Terpanas di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/598/3130487/mencintaimu_sekali_lagi-bK0Z_large.jpg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 109-110
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement