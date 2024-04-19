RCTI Gelar Meet & Greet Bareng Cast Aku Mencintaimu karena Allah, Tukang Ojek Preman, dan Doa di Langit Malam di Bandung

Meet and Greet Layar Drama RCTI di Bandung, pada 20 April 2024. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - RCTI akan membawa para cast Layar Drama Indonesia: Aku Mencintaimu karena Allah, Tukang Ojek Preman, dan Doa di Langit Malam, untuk bertemu penggemarnya di Bandung, pada 20 April 2024.

Acara meet and greet tersebut digelar di Summarecon Mall Bandung dan menghadirkan Lesti Kejora dan Rizky Billar dari sinetron Aku Mencintaimu karena Allah. Sedangkan Tukang Ojek Preman diwakili Eza Yayang, Andri Sulistiandri, Fitri Ayu, dan Januar.

Sementara itu, sinetron Doa di Langit Malam akan menghadirkan Fara Shakila, Sharon Jovian, Silvia Fully, dan Ferdi Ali. Akan ada banyak keseruan dalam acara tersebut, dari chit chat, aneka permainan, hingga acting challenge bareng para artis tersebut.

Tak hanya itu, meet and greet tersebut juga menghadirkan berbagai quiz berhadiah dan doorprize. Jadi, Anda warga Bandung jangan lewatkan acaranya di Downtown Walk Summarecon Mall Bandung, pada Sabtu, 20 April 2024 pukul 14.30 WIB.