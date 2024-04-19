Sinopsis Tukang Bubur Pengen Naik Haji Menjemput Berkah Episode 19 April 2024

JAKARTA - Sinopsis Tukang Bubur Pengen Naik Haji Menjemput Berkah episode 19 April 2024 berkisah tentang Syamsul yang pergi menemui Roy. Saat keduanya terlibat cekcok, Udin melakukan Live di Instagram dan memperlihatkan perseteruan keduanya.

Syamsul yang murka pada Roy pun menjelaskan bahwa dirinya tidak disogok oleh Mujidin. Yang terjadi sebenarnya adalah Mujidin hanya menyerahkan uang sedekahnya untuk disalurkan Syamsul ke masjid Kebon Pala.

Namun penjelasan Syamsul tersebut ditolak mentah-mentah oleh Roy. Syamsul pun menyerang Roy, sekaligus membuat Yana dan Opik ikut terkapar. Pria itu kemudian melilit Roy dengan kain kafan untuk membuatnya jera.

Maesaroh yang mengetahui kejadian tersebut langsung menolong Roy yang ketakutan karena kain kafan melilit tubuhnya. Hal itu membuat Roy merasa kesal dan semakin dendam pada Syamsul.

Bukannya jera, Roy masih terus mencari cara bagaimana membalas perbuatan Syamsul. Namun warga Kebon Pala justru marah pada Roy yang telah memfitnah Syamsul. Kondisi itu semakin membuat Roy kesal kepada Syamsul.

Roy akhirnya kembali menyusun rencana balas dendam dengan meminta Yana dan Opik membuat sebuah galian untuk menjebak Syamsul. Setelah membuat galian, Roy pun menutupinya dengan daun agar tidak terlihat dan bersiap menunggu kedatangan Syamsul.

Namun rencana Roy untuk mencelakai Syamsul kembali gagal karena Akbar mendadak menelpon seterunya tersebut untuk bertemu Maesaroh. Roy semakin kesal karena ternyata justru Opik dan Yana yang justru masuk ke lubang tersebut.